بنيامين نتنياهو: استطلاعات رأي الناخبين في إسرائيل ترجح فوز رئيس الوزراء السابق بالانتخابات

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نتنياهو يسعى إلى عودة دراماتيكية إلى السلطة بعد عام من الإطاحة به

تشير استطلاعات رأي الناخبين في إسرائيل إلى أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قد يكون في طريقه للفوز بالانتخابات الإسرائيلية التي أجريت اليوم الثلاثاء.

إذ تعطي هذه الاستطلاعات، والتي تتنبأ بالنتائج قبل إعلانها بشكل رسمي، كتلة الأحزاب اليمينية بقيادة الليكود أغلبية ضئيلة من المقاعد أمام منافسيه.

وقد تمثل هذه النتائج عودة درامية لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي أطيح به من السلطة العام الماضي بعد أن قضى 12 عاما متواصلة في الحكم.

وينظر إلى هذه الانتخابات بصورة واسعة على أنها تصويت لصالح عودة نتنياهو أو رفضها.

ويتوقع أن تظهر النتائج الرسمية لهذه الانتخابات، والتي ربما تتأرجح هنا أو هناك لبعض الوقت، خلال الساعات القادمة.

وتظهر نتائج استطلاع رأي الناخبين التلفزيونية، التي تجريها قنوات تلفزيونية إسرائيلية، أن كتلة نتنياهو ستحقق ما بين 61 و62 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست الإسرائيل.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن حزب الليكود سيكون صاحب أكبر حصة في البرلمان، بحصوله على 30-31 مقعدًا، ويحظى بأغلبية بدعم من الأحزاب القومية والدينية.

ومع إعلان استطلاعات الرأي في الساعة 22:00 (20:00 بتوقيت غرينتش)، انطلقت الموسيقى الاحتفالية من مكبرات الصوت في المقر المركزي لحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في القدس.