علاء عبد الفتاح: الناشط المصري البريطاني يصعد إضرابه عن الطعام

كارولين هاولي

مراسلة الشؤون الدبلوماسية - بي بي سي

قبل 50 دقيقة

التعليق على الصورة، سناء سيف تحمل صورة شقيقها علاء عبد الفتاح ونجله في اعتصام خارج وزارة الخارجية بلندن

يبدأ الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، السجين في مصر مرحلة جديدة من إضرابه عن الطعام، بحسب أسرته التي تخشى على حياته.

يأتي ذلك وسط دعوات متزايدة للإفراج عنه، بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في نهاية هذا الأسبوع.

وأخبر علاء، البالغ من العمر 40 عام، أقاربه بأنه سيشرب الماء فقط حتى يوم الأحد، ثم يخطط للتوقف حتى عن ذلك.

وقالت شقيقته سناء سيف: "يستخدم علاء الأداة الوحيدة المتاحة له، وهي جسده، للقتال من أجل الحياة. في الوقت الحالي لا يعيش مثل الإنسان". وأضافت: "إنه ضعيف للغاية بالفعل. أخشى أن يموت".

وقالت إنه عندما رأته آخر مرة في السجن، خلف حاجز بلاستيكي، في إحدى الزيارات الشهرية المسموح بها، كان "جلداً على عظم بعينين غائرتين وقليل من الطاقة".

وبينما يستعد المندوبون للسفر إلى منتجع شرم الشيخ، على البحر الأحمر، لحضور مؤتمر COP27، تواصل سناء اعتصامها خارج وزارة الخارجية والتنمية، في خيمتها الزرقاء الصغيرة التي تتضاءل أمام المباني المهيبة في ويستمنستر، حي الحكومة والبرلمان في لندن.

وتقول سناء، المدافعة عن حقوق الإنسان البالغة من العمر 28 عاماً والتي قضت هي الأخرى ثلاثة أحكام بالسجن في مصر، بتهم قال زملاؤها النشطاء بأنها مزيفة، إنها استمدت القوة من التضامن من جميع أنحاء العالم، وكانت كل من غريتا ثونبرغ، الناشطة البيئة المعروفة عالميا، ونازنين زاغاري راتكليف، الإيرانية البريطانية التي أفرج عنها منذ فترة من السجن في إيران، من بين زائريها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ناشطا المناخ غريتا ثونبرغ (يمين) وأندرياس ماغنوسون (يسار) يطالبان بإطلاق سراح علاء قبل COP27

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لكن الأسرة أصيبت بخيبة أمل شديدة من استجابة الحكومة البريطانية.

وتقول سيناء: "تجمع مصر وبريطانيا علاقة قوية للغاية. لقد ساعدت المملكة المتحدة مصر كثيراً في الخدمات اللوجستية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. لكنهم ليسوا على استعداد للقتال".

وأضافت: "أعتقد أنهم لو كانوا يمارسون أي ضغط، على الأقل كانت قنصليتهم سوف تصل إلى علاء".

وكتب 64 نائبا من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي في الأسبوع الماضي، لحثه على ضمان استغلال المملكة المتحدة لفرصة المؤتمر لضمان إطلاق سراحه. وقالوا "وضع علاء خطير للغاية ويتطلب رسالة قوية".

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية لبي بي سي: "نعمل جاهدين لتأمين الإفراج عن علاء عبد الفتاح، ونستمر في رفع قضيته على أعلى المستويات في الحكومة المصرية".

وأضاف: "لقد أثار وزير الخارجية قضيته أخيرا عندما التقى وزير الخارجية المصري [سامح] شكري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول".

وكان علاء شخصية مهمة في الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في عام 2011.

وفي ظل الحكم الاستبدادي للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة في عام 2014، أمضى علاء معظم الوقت في السجن أو لدى الشرطة. وكان آخر حكم عليه هو السجن لمدة خمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة"، وهي تهمة أدانتها جماعات حقوق الإنسان باعتبارها زائفة.

حصل الناشط السجين على الجنسية البريطانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن طريق والدته المولودة في لندن.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إنه واحد من بين ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي في مصر، واتهمت الحكومة المصرية بمحاولة "غسل" سمعتها كنظام قمعي من خلال استضافتها لقمة المناخ.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد، في تغريدة على تويتر: "حرية التعبير شرط أساسي للعدالة المناخية!".

وأضاف: "قبل مؤتمر المناخ، أنضم إلى الأصوات العالمية التي تطالب بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، الناشط المصري الذي يقبع في السجن منذ سنوات لمجرد التعبير عن رأيه".

وتصر الحكومة المصرية على القول بأنه لا يوجد سجناء سياسيون في البلاد.

صدر الصورة، Family of Alaa Abdel Fattah التعليق على الصورة، هذه الصورة تظهر علاء ونجله خالد في 2019، قبل اعتقاله بتهمة "بث أخبار كاذبة".

ويؤثر سجن علاء سلبا على عائلته، بما في ذلك ابنه خالد البالغ من العمر 10 سنوات، المصاب بالتوحد ولا يتكلم.

وتقول سناء: "لقد عايش والده قليلا جدا لكنه يحبه حقا". وتضيف: "لديه صور له، وإذا قال أي شخص إنه يشبهه، ينظر خالد إلى الصورة ويشير إليه. بينهما رابط قوي".

وتأمل أن يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم بأمان في بريطانيا، إذا نجح إضراب علاء عن الطعام.