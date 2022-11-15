علاء عبد الفتاح: الناشط المصري البريطاني يؤكد "إنهاء إضرابه عن الطعام"

15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، 15:33 GMT آخر تحديث قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن حياة علاء عبد الفتاح "في خطر شديد"

كتب الناشط المصري البريطاني، علاء عبد الفتاح، رسالة بخط اليد إلى أفراد أسرته أخبرهم فيها أنه أنهى إضرابا عن الطعام، استمر سبعة أشهر، في السجن في مصر.

وتقول الرسالة التي وجهها إلى والدته بتاريخ يوم الإثنين: "أحضر كعكة ... كسرت إضرابي عن الطعام. سأشرح كل شيء يوم الخميس".

وكتبت شقيقته تغريدة قالت فيها: "لا أعرف ما يحدث داخل (السجن)".

ويأتي ذلك بعد يوم من تلقي الأسرة رسالة من عبد الفتاح تفيد بمعاودته شرب المياه يوم السبت.

وكان عبد الفتاح، البالغ من العمر 40 عاما، قد بدأ إضرابا عن شرب المياه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، تزامنا مع بدء مؤتمر المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ ، في مسعى للضغط على مصر للسماح، على الأقل، لمسؤولي القنصلية البريطانية بزيارته.

وكان مسؤولون في سجن وادي النطرون، شمالي القاهرة، قد أبلغوا والدته بأنه خضع لـ "تدخل طبي بعلم سلطة قضائية" غير محدد.

كما أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا قالت فيه إن تقريرا طبيا أظهر أنه "بصحة جيدة"، دون تقديم أي دليل.

ويعد عبد الفتاح، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، أحد أبرز السجناء السياسيين في مصر الذين يبلغ عددهم 60 ألف سجين، وتصر الحكومة المصرية على عدم صحة ذلك.

ودعت المملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى إلى إطلاق سراحه.

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وكانت سلطات السجن قد منعت محاميه يوم الخميس ومرة أخرى يوم الأحد، من زيارته، على الرغم من التصاريح التي منحها النائب العام.

وكتب عبد الفتاح رسالة قصيرة إلى والدته، ليلى سويف، مؤرخة بالساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت.

وقالت الرسالة "كيف حالك يا ماما؟ أنا متأكد من أنك قلقة علي جدا. من اليوم أشرب الماء مرة أخرى لذا يمكنك التوقف عن القلق حتى تريني بنفسك. العلامات الحيوية اليوم جيدة".

وقالت سناء، شقيقة علاء الموجودة في شرم الشيخ من أجل الضغط لإطلاق سراحه، وقتها: "اليوم هو أول يوم أتمكن فيه من التنفس بصورة طبيعية منذ ثمانية أيام".

وأضافت: "الآن وقد علمنا أنه على قيد الحياة. لقد تعرفت على خطه في كل الأحوال، ولكن بعد أن قرأت الخطاب مرات ومرات، فإن هذا يدفعني لطرح أكثر من تساؤل. لماذا يرفضون لقاءه بالمحامي على الرغم من وجود إذن بذلك".

وتابعت: "لماذا احتفظوا بخطابه معهم ليومين؟ إنها وحشية أن تعاقب عائلة لأنها تتحدث".

ونال عبد الفتاح الجنسية البريطانية، العام الماضي، لأن والدته مولودة في لندن. وبدأ علاء إضرابا جزئيا عن الطعام منذ سبعة أشهر، من أجل الضغط على السلطات للسماح، على الأقل، لدبلوماسيين بريطانيين بزيارته.

ومع تصاعد المخاوف بشأن صحة عبد الفتاح، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه دعا إلى الإفراج العاجل عنه في اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ يوم الاثنين الأسبوع الماضي.

كما حث الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك مصر على إطلاق سراح عبد الفتاح.

وصرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إلى راديو تايمز صباح الاثنين، أنه كان "يراقب هذه القضية عن كثب للغاية".