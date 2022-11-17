حريق في غزة: 21 قتيلا بينهم 10 أطفال في مخيم جباليا

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، AFP via Getty Images التعليق على الصورة، يعد مخيم جباليا واحدا من ثمانية مخيمات في غزة

قالت مصادر طبية فلسطينية لبي بي سي إن 21 شخصا على الأقل، من بينهم 10 أطفال، قتلوا في حريق اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأوضح صلاح أبو ليلى، مدير خدمات الطوارئ في المستشفى الإندونيسي شمالي غزة، أن حصيلة الوفيات في المخيم بعد الحريق، الذي أصبح تحت السيطرة الآن، من المرجح أن ترتفع.

وقال مسؤول أمني محلي لبي بي سي إن تحقيقا مبدئيا خلص إلى حدوث تسريب لغاز من مطبخ.

ويعد مخيم جباليا واحدا من ثمانية مخيمات في غزة.

ووصف أبو ليلى الحريق بأنه "هائل"، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي البناية بأكملها مشتعلة بالنيران.

وقال أحد السكان المحليين، كان قد هرع إلى مكان الحادث، إن مخزونا من البنزين كان موجودا داخل البناية بهدف "تشغيل مولد كهربائي".

وقال شاهد عيان لبي بي سي: "أمر بالغ الصعوبة، أطفال ونساء يحترقون دون إمكانية إنقاذهم".

وقال مسؤول أمني إن أسرة كانت تحتفل بعودة أحد أقاربها من الخارج.

ووصف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس الحادث بأنه فاجعة وطنية وأعلن حدادا يوم الجمعة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على تويتر إن طاقمه سيساعد في "عمليات إجلاء إنسانية للجرحى إلى المستشفيات (الإسرائيلية)".

وتتكرر حوادث الحرائق المميتة في غزة، الناتجة عن الشموع غالبا، بسبب النقص الحاد في الكهرباء، وهو أمر مرتبط بحصار مفروض على القطاع، فضلا عن خلافات سياسية فلسطينية داخلية.