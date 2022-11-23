مقتل إسرائيلي وإصابة 14 في انفجارين في القدس

قبل 22 دقيقة

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قتل إسرائيلي وجرح 14 آخرون، في انفجارين منفصلين وقعا عند السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، بحسب ما أفاد مراسل بي بي سي نيوز عربي في المدينة.

ووقع الانفجار الأول في محطة حافلات على أحد مداخل القدس الغربية الرئيسية، فيما وقع الثاني بعد نحو 20 دقيقة في حي راموت في القدس الغربية.

وقال عناصر الإنقاذ إن انفجاراً في محطة للحافلات عند مدخل القدس أدّى إلى إصابة 12 شخصاً اثنان منهم إصاباتهما بالغة، فيما دمر انفجار ثانٍ في محطة أخرى حافلة وأوقع ثلاثة جرحى آخرين.

وقال مصور لفرانس برس في الموقع إن الانفجار أحدث فجوة في سياج معدني خلف محطة الحافلات.

وأعلن مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس وفاة رجل أصيب بجروح خطيرة في الانفجار الأول بينما تقوم فرق الإسعاف بتقديم العلاج لشخص آخر في حالة حرجة، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين واصابتين طفيفتين.

من جهته أفاد مركز "هداسا" الطبي أنه يعالج ستة أشخاص من الانفجار نفسه، بينهم إصابة معتدلة وخمس إصابات طفيفة. ويعالج المستشفى أيضا ثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم الثاني.

وأكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار-ليف أنه تحدث مع قائد الشرطة و "اطلع على الهجومين الذين وقعا في القدس".