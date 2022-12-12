مهسا أميني : إيران تعدم شنقا ثاني متهم في الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر

سام هانكوك وديفيد غريتن

بي بي سي نيوز

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، IHRIGHTS التعليق على الصورة، مجيد رضا رهنورد

تقول إيران إنها نفذت عملية إعدام ثانية مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد.

وأعلنت السلطة القضائية أن المتهم الذي نفذ فيه الحكم هو مجيد رضا رهنورد، وأنه أعدم "علنا" في ساعة مبكرة من فجر الخميس في مدينة مشهد.

وقد أدانته محكمة بتهمة "العداء لله" بعد أن تبين أنه طعن حتى الموت فردين من قوات المقاومة شبه العسكرية المعروفة بالباسيج.

وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن المتظاهرين يُحكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات صورية ومن دون محاكمة عادلة.

وكتب محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، على تويتر يقول "حُكم على رهنورد بالإعدام بناء على اعترافات بالإكراه، بعد عملية غير عادلة ومحاكمة صورية. يجب مواجهة هذه الجريمة بعواقب وخيمة على الجمهورية الإسلامية".

وأضاف أن "آلاف المحتجين معتقلون وصدرت عشرات أحكام بالإعدام بالفعل. وهناك خطر جدي من الإعدام الجماعي للمتظاهرين".

ونُفذت أول عملية إعدام على صلة بالاضطرابات يوم الخميس، وأثارت إدانة دولية.

وأدين محسن شكاري، البالغ 23 عاما، بتهمة "العداء لله" بعد أن تبين أنه هاجم أحد أفراد "الباسيج" بمنجل في العاصمة طهران.

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وقوات الباسيج هي قوة متطوعة موالية للحكومة وغالبا ما تنشر السلطات الإيرانية أفرادها لقمع المعارضة.

واندلعت الاحتجاجات التي قادتها النساء ضد المؤسسة الدينية الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عاما احتجزتها شرطة الآداب في 13 سبتمبر/أيلول بعد ادعاء ارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق".

وانتشرت الاحتجاجات في 161 مدينة في جميع المحافظات الـ31، وهي تعد من أخطر التحديات للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، مهسا أميني: أول إعدام بحق أحد المتظاهرين في إيران

وقد صور قادة إيران الاحتجاجات على أنها "أعمال شغب" يحرض عليها أعداء البلاد في الخارج. لكن الغالبية العظمى من المتظاهرين كانوا غير مسلحين ومسالمين.