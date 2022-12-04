الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين والإمارات

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وصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الأحد ، إلى البحرين، في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي إلى المنامة منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020.

واستقبل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، هرتسوغ ، ومنصبه شرفي بدرجة كبيرة ، في المطار، حسبما أوضحت صور نُشرت على حسابه على تويتر.

وقال على تويتر إنه يعتزم لقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس الوزراء.

وقال هرتسوغ، الذي يرافقه وفد اقتصادي، إنه سيناقش "سبل تعزيز تعاوننا الاقتصادي" إلى جانب قضايا تغير المناخ والأمن.

وقال هرتسوغ إنه سيسافر بعد ذلك إلى أبوظبي، عاصمة الإمارات.

وفي عام 020 ، أصبحت الإمارات والبحرين والمغرب أولى الدول العربية منذ عقود تطبع العلاقات مع إسرائيل بعد مفاوضات قادتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكانت إسرائيل قد توصلت في وقت سابق إلى معاهدات سلام مع مصر والأردن.

وكتب هرتسوغ على تويتر يوم الأحد "أدعو المزيد من الدول في منطقتنا للانضمام إلى هذه الشراكة وتعزيز منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف "إن توسيع دائرة السلام (في الشرق الأوسط) أمر بالغ الأهمية، خاصة وسط التهديدات للاستقرار العالمي والإقليمي. في مواجهة الكراهية والتهديدات والإرهاب، هناك إجابة واحدة: التحالفات مع الأصدقاء".

وزار رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لابيد، الذي كان وزير خارجية إسرائيل آنذاك، البحرين في سبتمبر/أيلول من العام الماضي لفتح السفارة الإسرائيلية هناك.