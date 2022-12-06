شيرين أبو عاقلة: الجزيرة تقاضي الجيش الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة قتل مراسلتها في فلسطين

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، شيرين أبو عاقلة قُتلت خلال غارة اسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية رفعها اليوم الثلاثاء دعوى في المحكمة الجنائية الدولية ضد قوات الجيش الإسرائيلي بتهمة اغتيال مراسلتها في فلسطين شيرين أبو عاقلة، في مايو/أيار الماضي.

وتستند دعوى الجزيرة على سلسلة تصريحات من شهود عيان ولقطات مصورة توثق حادثة قتل أبو عاقلة وإصابة زملاء لها كانوا معها وقت الحادثة في مخيم جنين، في الضفة الغربية المحتلة.

وتتهم الجزيرة القوات الإسرائيلية بالقتل العمد وتسعى من خلال رفعها القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى دحض الادعاءات الإسرائيلية حول مقتل الصحفية الفلسطينية عن طريق الخطأ خلال تبادل لإطلاق النار"، بحسب بيان رسمي للشبكة.

وأشار البيان إلى أن أفرادا من عائلة أبو عاقلة ومسؤولين من منظمات حقوقية سوف يحضرون إجراءات فرع الدعوى أمام المحكمة الدولية في لاهاي.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن جنوده ربما قتلوا الصحفية الفلسطينية، لكنه وصف ذلك بأنه غير مقصود واستبعد إجراء تحقيق جنائي.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، في يونيو/حزيران الماضي، إن كل المعلومات التي حصلت عليها تشير إلى أن الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية قُتلت برصاص قوات إسرائيلية.

قالت الولايات المتحدة في يوليو/تموز إن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة كانت من التلف الشديد بحيث يتعذر الوصول إلى استنتاج قاطع بشأن الجهة التي أطلقتها - إسرائيلية أم فلسطينية.

وقالت إسرائيل الشهر الماضي إنها لن تتعاون مع أي "تحقيق خارجي" في مقتل أبو عاقلة.