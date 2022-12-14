تركيا "تقبض على 44 عميلا للموساد الإسرائيلي"

قبل 34 دقيقة

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ألقت السلطات التركية القبض على 44 شخصا يُشتبه في انخراطهم في عملية استخباراتية لمصلحة إسرائيل ضد منظمات فلسطينية في تركيا، وفقا لتقارير صحفية.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة ديلي صباح الموالية للحكومة التركية إن المشتبه بهم متهمون بالتجسس لمصلحة جهاز المخابرات الإسرائيلية، الموساد.

وبحسب تقرير الصحيفة المقربة من الحزب الحاكم، فإن جهاز الاستخبارات الوطنية التركي وشرطة اسطنبول اعتقلا 44 شخصا يُشتبه في قيامهم بـ "أنشطة سرية خاصة" بتوجيه من الموساد.

ووُجّهت اتهامات للمشتبه بهم، بالتجسس على مواطنين فلسطينيين ومؤسسات ومنظمات أهلية في تركيا - في حين كانوا (المشتبه بهم) يتظاهرون بالعمل كموظفين في شركة لتقديم الاستشارات.

كما يواجه المشتبه بهم اتهامات بالانخراط في حملات "تهديد" و"تشويه" عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستهداف أشخاص كانت معلومات بشأنهم قد تسرّبت إلى جهاز الموساد.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين تركيا وإسرائيل تحسنا ملحوظا. وقد وافق الجانبان على تطبيع العلاقات الدبلوماسية في أغسطس/آب الماضي بعد أكثر من عقد من التوترات.

وكانت الصحيفة التركية نشرت في السابق تقارير عن عمليات أمنية شبيهة ذات علاقة بالاستخبارات، مستعينة في ذلك بمعلومات تلقّتها من السلطات.