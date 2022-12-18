مظاهرات إيران: السلطات تعتقل إحدى أشهر ممثلات البلاد بتهمة "نشر أكاذيب"

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ترانه علي دوستي برزت بين أشد منتقدي قمع المتظاهرين في أرجاء إيران

ألقت السلطات الإيرانية القبض على إحدى أشهر الممثلات في البلاد، وذلك بعد تعبيرها عن التضامن مع متظاهرين مناوئين للحكومة.

واتهمت ترانه علي دوستي "بنشر أكاذيب" عن حركة التظاهر التي تعمّ إيران، على ما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

وفي منشور على صفحتها عبر منصة إنستغرام، الأسبوع الماضي، أدانت ترانه إعدام رجل بسبب مشاركته في المظاهرات.

واشتهرت ترانه، البالغة من العمر 38 عاما، بدورها في فيلم "البائع"، والحائز على جائزة الأوسكار.

وفي منشورها عبر إنستغرام، استهدفت ترانه منظمات دولية بعينها بالإدانة، لصمت تلك المنظمات على إعدام محسن شكاري.

وكانت السلطات الإيرانية شنقت شكاري بعد إدانته بممارسة الشغب عبر قطع طريق رئيسية في طهران في شهر سبتمبر/ أيلول، فضلا عن إصابة أحد عناصر قوة شبه عسكرية بجروح باستخدام ساطور.

صدر الصورة، TARANEH ALIDOOSTI التعليق على الصورة، محسن شكاري أُعدم شنقا صباح الخميس، بعد إدانته من قبل محكمة ثورية بتهمة "محاربة الله"

وكتبت ترانه علي دوستي: "كان اسمه محسن شكاري. كل منظمة دولية تشاهد إراقة الدماء ولا تحرك ساكنا، هي عار على الإنسانية".

وبحسب منشور على صفحة الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء إرنا، عبر منصة تليغرام، ألقت الشرطة القبض على ترانه لفشلها في تقديم أي "مستند يثبت صحة مزاعمها".

وفي وقت لاحق، تم تعليق حساب ترانه عبر إنستغرام، والذي يحظى بمتابعة ما يربو على ثمانية ملايين شخص.

وتعدّ ترانه إحدى أشهر الممثلات الإيرانيات، وأكثرهن نجاحا. وقد مثلت دور البطولة في فيلم البائع، والذي فاز بجائزة الأوسكار، لفئة أفضل فيلم بلغة أجنبية لسنة 2016.

صدر الصورة، TARANEH ALIDOOSTI التعليق على الصورة، ترانه على دوستي حائزة على جائزة الأوسكار

لكن منذ اشتعال حركة التظاهر في أرجاء إيران، أصبحت ترانه من أشد منتقدي الحكومة، في محاولاتها قمع الاحتجاجات، التي اشتعلت بعد مقتل الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، اجتذبت ترانه الأنظار بعد أن نشرت عبر إنستغرام، صورة لنفسها دون غطاء رأس، في إشارة إلى التضامن مع المتظاهرين.

وأصبحت حركة التظاهر أحد أخطر التحديات التي يواجهها النظام الإيراني منذ وصوله إلى السلطة في ثورة 1979.