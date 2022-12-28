إسرائيل: الكنيست يقر قانوناً مثيراً للجدل قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين

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أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مشروع قانون مثيرا للجدل يرسخ سيطرة الحكومة على الشرطة.

ويأتي ذلك قبل أداء اليمين الدستورية لحكومة بنيامين نتنياهو الجديدة يوم الخميس.

وكان القانون الذي تم تمريره بأغلبية 61 صوتاً مقابل 55، شرطاً وضعه الحزب اليهودي اليميني المتطرف عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) للانضمام إلى الحكومة الائتلافية.

وبعد وقت قصير من تمرير القانون، قال زعيم الحزب ووزير الأمن الجديد إيتمار بن غفير متحدثاً في الكنيست، إنها خطوة مهمة.

وأضاف "شكراً لكم. شكراً جزيلاً سيدي، أيها الوزراء، المشرّعين. لقد صنعنا التاريخ لدولة إسرائيل، من أجل شرطة قوية، من أجل الأمن، على الطرقات، في الشوارع. شكراً جزيلاً جزيلاً لكم".

وهناك مشروع قانون آخر أقره الكنيست يسمح بتعيين زعيم حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف، أرييه درعي، وزيراً على الرغم من إدانته بارتكاب مخالفات ضريبية.