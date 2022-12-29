الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو تؤدي اليمين الدستورية

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، رغم تطمينات نتنياهو بالسعي إلى تعزيز التسامح وتحقيق السلام، تحدث شركاؤه بصراحة عن معارضتهم للدولة الفلسطينية وحقوق الأقليات.

من المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الأكثر تدينا وتشددا في تاريخ إسرائيل اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم.وأثار التحالف، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، ويضم حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، قلقا محليا ودوليا عند إعلان تشكيله.

وستكون هذه هي المرة السادسة التي يتولى فيها نتنياهو المنصب، مسجلا بذلك رقما قياسيا مقارنة بغيره من رؤساء الوزراء السابقين.

وعلى الرغم من تطمينات نتنياهو بالسعي إلى تعزيز التسامح وتحقيق السلام، فقد تحدث شركاؤه في الائتلاف بصراحة عن معارضتهم لإقامة دولة فلسطينية، وكذلك حقوق الأقليات ونظام العدالة.