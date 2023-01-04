إدانات لتدنيس مقبرة مسيحية تاريخية في القدس

يولاند نيل

بي بي سي - القدس

قبل 47 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قال حسام نعوم رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية إن خطاب الكراهية يزداد انتشارا في القدس

أعربت الكنيسة الأنجليكانية والمملكة المتحدة عن "الاستياء" من اعتداء على مقبرة تاريخية بالقرب من البلدة القديمة بالقدس.

وتعرض أكثر من 30 قبرًا في المقبرة البروتستانتية في جبل صهيون للتدنيس يوم الأحد. وحُطّمت صلبان فيما تعرضت شواهد قبور للانتزاع والتحطيم.

وتم إلقاء اللوم على متطرفين يهود في التخريب.

وقال المطران الانجليكاني حسام نعوم "لقد لاحظنا تزايد جرائم الكراهية وخطاب الكراهية".

وقال وهو يقف بجوار القبر المخرب للأسقف الأنجليكاني الثاني في القدس، صموئيل جوبات، إن هناك زيادة في البصق على المسيحيين والاعتداءات على أماكنهم المقدسة مؤخرًا.

وأضاف المطران نعوم: "هذا مجرد مؤشر على أننا لسنا في مكان يمكن فيه للناس أن يتسامحوا مع بعضهم البعض أو يقبلوا بعضهم البعض".

"نرى المزيد من الإقصاء والمزيد من الفصل وهذا ما يحزننا حقًا في مدينة القدس هذه".

التعليق على الصورة، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في الاعتداءات

وقالت القنصلية البريطانية في القدس في تغريدة: "هذه (الحلقة) الأحدث في سلسلة من الهجمات ضد المسيحيين وممتلكاتهم في البلدة القديمة وما حولها. يجب محاسبة مرتكبي الهجمات ذات الدوافع الدينية".

كما نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتخريب الذي تعرضت له المقبرة. وكتبت الوزارة على موقع تويتر "هذا العمل غير الأخلاقي إهانة للدين ويجب محاكمة الجناة".

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة شابين ينفذان الهجوم. وكانا يرتديان الكيباه (أو قلنسوة) وأطراف نسيج معقودة على ملابسهم، ما يشير إلى أنهما من اليهود المتدينين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها زارت المقبرة لمعرفة الأضرار وإنها تحقق في ما حدث.

وتم إنشاء المقبرة في عام 1848 على أرض اشتراها المطران جوبات، وتعتني بها المجتمعات اللوثرية والإنجليكانية.

ومن بين المدفونين علماء وسياسيون وعناصر من القوات المسلحة ورجال دين، وكثير منهم كانوا شخصيات بارزة في القدس.

ومما تعرض للاعتداء ثلاثة قبور من حرب الكومنولث لضباط شرطة فلسطينيين، بينما شوهدت عدة صلبان حجرية ملقاة على الأرض.

صدر الصورة، OLIVER HERSEY التعليق على الصورة، شاهد قبر جندي بريطاني

وقالت الكنيسة الأنجليكانية إن استهداف الصلبان يشير بوضوح إلى أن "هذه الأعمال الإجرامية كانت بدافع التعصب الديني والكراهية ضد المسيحيين".

وقالت هيئة الكومنولث لمقابر الحرب لبي بي سي إنها "فزعت" من التخريب.

وقال متحدث باسم الهيئة: "لقد تضرر عدد قليل جدًا من شواهد قبور الهيئة. نتعاون عن كثب مع السلطات في هذا الشأن، ويعمل موظفونا داخل البلاد بالفعل على إجراء إصلاحات كاملة وإعادة القبور إلى حالتها الطبيعية".

وتعرضت المقبرة نفسها للتخريب بطريقة مشابهة منذ تسع سنوات.

وقالت الكنيسة الأنجليكانية إنها تلقت كلمات دعم من رئيس إسرائيل والحاخام الأكبر للكومنولث السير إفرايم ميرفيس وقادة سياسيين ودينيين آخرين.