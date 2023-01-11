بلجيكا تستدعي سفير إيران بعد الحكم على أحد مواطنيها بالسجن والجلد

ديفيد غريتن

بي بي سي

قبل 34 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، مسيرة حاشدة في بروكسل في 25 ديسمبر/ كانون الأول دعت بلجيكا إلى تأمين الإفراج عن أوليفييه فانديكاستيل

أعلنت بلجيكا استدعاء سفير إيران لديها، بعدما حكمت محكمة في طهران على عامل إغاثة بلجيكي بالسجن لمدة 40 عاماً والجلد 74 جلدة.

وأدين أوليفييه فانديكاستيل بالتجسس ضد إيران والتعاون مع الحكومة الأمريكية وتهريب العملات الأجنبية وغسل الأموال.

ونفى فانديكاستيل ارتكاب أي مخالفات وأدانت بلجيكا الاتهامات ووصفتها بأنها "ملفقة".

وتريد إيران مبادلة عامل الإغاثة البالغ من العمر 41 عاماً بالدبلوماسي أسد الله أسدي الذي سجنته بلجيكا العام الماضي بتهمة التآمر لتفجير تجمع لجماعة معارضة في المنفى.

وفي الشهر الماضي، علقت المحكمة الدستورية البلجيكية معاهدة تبادل أسرى مثيرة للجدل، في انتظار صدور حكم نهائي بشأن طعن تقدمت به جماعة المعارضة.

وعمل فانديكاستيل لمدة ست سنوات في إيران لصالح منظمة "المجلس النرويجي للاجئين" ووكالات إغاثة أخرى.

وغادر البلاد العام الماضي لكنه عاد في فبراير/ شباط، مخالفاً نصيحة الحكومة البلجيكية، من أجل إغلاق شقته في طهران.

وخلال الزيارة القصيرة، اعتقله عناصر الحرس الثوري الإيراني واقتيد إلى سجن إيفين سيء السمعة في طهران، حيث يحتجز عدد من المواطنين الأوروبيين والأمريكيين بتهمة التجسس.

وتزعم عائلته أنه تعرض إلى "ظروف غير إنسانية" تصل إلى التعذيب أثناء احتجازه وأنه بدأ إضراباً جزئياً عن الطعام في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجاً على معاملته.

صدر الصورة، Vandecasteele Family التعليق على الصورة، أحدث صورة لأوليفييه فانديكاستيل من هاتف محمول في نوفمبر/ تشرين الثاني

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وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، سمح للمسؤولين القنصليين البلجيكيين بالتحدث إلى فانديكاستيل للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع. وقال لهم إنه مثُل أمام محكمة دون علم دبلوماسيين بلجيكيين أو المحامين الإيرانيين الذين يدافعون عنه، وأنه أدين بجميع التهم الموجهة إليه من دون إخباره بما يزعم أنه فعله.

وفي الشهر الماضي قالت أسرته إن رئيس الوزراء البلجيكي أبلغها بأنه حكم عليه بالسجن 28 عاماً. ولم يؤكد القضاء الإيراني أو ينفِ الحكم في ذلك الوقت.

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية يوم الثلاثاء أن محكمة ثورية في طهران أصدرت على فانديكاستيل ثلاثة أحكام بالسجن لمدة 12 عاماً ونصف العام بتهمة التجسس والتعاون مع حكومة معادية وغسل الأموال، وحكم رابع بالسجن لمدة عامين ونصف العام والجلد 74 جلدة بتهمة تهريب العملات الأجنبية.

وأضافت الوكالة أن الحكم لم يكن نهائياً وأن للمدعى عليه الحق في الاستئناف خلال 20 يوماً.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية إنها استدعت السفير الإيراني رداً على التقرير.

وجاء في بيان أن "إيران لم تقدم أي معلومات رسمية بشأن التهم الموجهة إلى أوليفييه فانديكاستيل أو محاكمته".

وأضاف: "تواصل بلجيكا إدانة هذا الاحتجاز التعسفي وتبذل كل ما في وسعها لوضع حد له".

وقال متحدث باسم عائلة فانديكاستيل إن الخبر دمرها.

وقال أوليفييه فان ستيرتيجيم لبي بي سي "يجب على بلجيكا أن تفعل كل شيء من أجل استعادة أوليفييه من هذا النظام الوحشي".