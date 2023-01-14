الضفة الغربية: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مسلحون فلسطينيون في الضفة الغربية يتوعدون بالانتقام لمقتل شباب فلسطيني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، قرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الشابين عز الدين حمامرة، 24 عاما، وأمجد خليلية، 23 عاما، قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة جبع، جنوب جنين.

كما توفي يزن الجعبري، 19 عاما، من اليامون غرب جنين، متأثرا بإصابته قبل أيام، بحسب الوزارة.

وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبة كان يستقلها الشابين بالقرب من نقطة عسكرية قريبة من بلدة جبع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه خلال نشاط استباقي ليلا بالقرب من جبع، أطلق مسلحون النار من مركبة مارة على قوة تابعة للجيش التي ردت بإطلاق النار على المركبة.

وأضاف أنه تم رصد إصابات مباشرة فيها، وبعد تفتيش المركبة التي أطلق منها النار، عثرت القوات على سلاح من طراز M-16 وصادرته، ولم تحدث أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

ونددت حركة الجهاد الإسلامي بقتل الشابين، ووصفتهما في بيان رسمي بأنهما "شهداء" من الحركة.

وقالت إنهما قتلا أثناء محاولتهما التدخل ضد "قوات الاحتلال التي كانت تنفذ عملية اغتيال في القرية".

وشاهد مصور وكالة فرانس برس سيارة بيضاء في جبع وقد اخترق زجاجها الأمامي الرصاص من جانب السائق. كما اصطدمت السيارة بمبنى قيد الإنشاء وتعرض مؤخرتها للتلف بالكامل.

وبحسب التقارير، تشن القوات الإسرائيلية غارات شبه يومية في الضفة الغربية في أعقاب موجة من هجمات قاتلة في إسرائيل العام الماضي.

وشهدت أعمال العنف المتصاعدة العام الماضي، مقتل ما لا يقل عن 26 إسرائيليا و200 فلسطيني في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس.