مقتل شخص وجرح العشرات في تدافع مشجعي نهائي كأس الخليج في البصرة

قبل 16 دقيقة

قتل شخص على الأقلّ الخميس، فيما أصيب "العشرات" بجروح، نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج.

وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس إن "شخصاً فارق الحياة، فيما أصيب نحو عشرات آخرين بجروح طفيفة"، جراء تدافع بين آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة التي تنطلق عند الساعة السابعة مساءً (16,00 بتوقيت غرينتش). وأكّد مصدر في وزارة الداخلية هذه الحصيلة.

المباراة النهائية تجمع بين العراق وعمان.