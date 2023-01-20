الحرس الثوري الإيراني: هل تصنفه أوروبا في قائمة المنظمات الإرهابية؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images

من المحتمل أن يعلن كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قريبا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ويُعد الحرس الثوري الإيراني قوة عسكرية وسياسية واقتصادية حكومية مهمته مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الحكم في إيران في الداخل، واستعراض قوتها في الخارج.

لماذا يمكن إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية؟

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنه يفكر في هذه الخطوة بعد إعدام إيران لعلي رضا أكبري، معاون وزير الدفاع الإيراني السابق الذي استقر في بريطانيا وأصبح مواطنا بريطانيا.

وأضاف كليفرلي قائلا إنه "استُدرج" للعودة إلى إيران، حيث "خضع لعملية قانونية سيئة السمعة وتعسفية للنظام".

وكان أكبري قد أدين بالتجسس لصالح بريطانيا. لكن أكبري نفى التهمة وقال إن عملاء المخابرات الإيرانية عذبوه لانتزاع اعترافات منه.

وقالت أجهزة المخابرات البريطانية أيضا إن نظيرتها الإيرانية استهدفت 10 أشخاص آخرين في المملكة المتحدة خلال العام الماضي، بمن فيهم صحفيين إيرانيين.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تم إعدام أكبري بعد إدانته بالتجسس على إيران لصالح المملكة المتحدة

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وقد حثت كل من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الاتحاد الأوروبي على وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية.

وأشارتا إلى دور الحرس الثوري الإيراني في قمع الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، والتي كانت قيد الاعتقال لدى شرطة الأخلاق في البلاد عندما توفيت.

وأصدر البرلمان الأوروبي قرارا لصالح تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية، لكن يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على مثل هذه الخطوة.

وقد أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمتها الإرهابية عام 2019 بسبب الدعم الطويل الأمد الذي يقدمه فيلق الحرس الثوري للجماعات المسلحة مثل حزب الله.

ما هو الحرس الثوري الإيراني؟

تأسس الحرس الثوري الإيراني عام 1979، بعد الثورة الإيرانية، للدفاع عن النظام الإسلامي الجديد. وقد عمل في الأصل كقوة عسكرية بديلة للجيش النظامي الإيراني.

تقول الدكتورة سانام فيكال من مركز أبحاث تشاتام هاوس للشؤون الدولية في لندن: " كانت هذه المنظمة تتكون من لواء ميليشيا واحد، لكنها نمت لتصبح جماعة ضخمةحالياً".

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، يشرف سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني

يمتلك الحرس الثوري الإيراني قوات برية وبحرية وجوية خاصة به. ويُقدر إجمالي عدد أفرادها بـ 190 ألف فرد.

وتدير هذه المنظمة برامج إيران الصاروخية والنووية.

كما قام الحرس الثوري الإيراني ببناء إمبراطورية تجارية ضخمة، حيث يمتلك شركات في قطاعات مثل الدفاع والهندسة والبناء، ويُعتقد أنه يسيطر على ثلث الاقتصاد الإيراني.

ماذا يفعل الحرس الثوري الإيراني في إيران؟

يفرض الحرس الثوري الإيراني الأمن الداخلي في إيران من خلال جناحه شبه العسكري، قوات البسيج التي تتولى بشكل اساسي عمليات قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

وتقول وكالة "أنباء نشطاء حقوق الإنسان" ومقرها الولايات المتحدة إن 522 شخصا على الأقل قد قتلوا في عمليات القمع تلك.

تقول البروفيسور مريم عالم زاده من جامعة أكسفورد: "ارتكبت قوات البسيج الكثير من أعمال العنف الشديدة والضرب حتى الموت، وذلك لا يساعد الحكومة، لأن العنف أثار المزيد من الاحتجاجات".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يُستخدم متطوعو قوات البسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة

ماذا يفعل الحرس الثوري الإيراني في الخارج؟

يُعد فيلق القدس أكثر فروع الحرس الثوري الإيراني شهرة في الخارج.

ويوفر فيلق القدس الأسلحة والمال والتدريب للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط بما في ذلك حزب الله في لبنان والميليشيات الشيعية في العراق والقوات الموالية للحكومة السورية.

وتقول البروفيسور عالم زاده: "إن فيلق القدس يقوم بدعم القوات الموالية لإيران في الأماكن التي يمكن أن يتغير فيها ميزان القوى لصالح إيران".

ومن جانبها تقول الدكتورة فيكال: "يعتبر النظام الإيراني الولايات المتحدة أكبر عدو له، ويرعى مجموعات لمهاجمتها في دول أخرى".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أنصار حزب الله في لبنان يحملون صورة المرشد الأعلى لإيران

وقد اتهمت الولايات المتحدة فيلق القدس والجماعات التي يدعمها بقتل مئات العسكريين الأمريكيين في العراق وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

ماذا يعني إعلان الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية؟

إن تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية من شأنه أن يجرم الانتماء إلى الجماعة أو دعمها.

وسيتم تجميد أصول الجماعة في البلدان التي تم إدراجها فيها في قائمة الإرهاب، ولن يُسمح لأي مواطن أو شركة هناك بالتبرع لها.

وبحسب الدكتورة فيكال، فإن "استهداف الحرس الثوري الثوري الإيراني سيضر بإيران لأنه يلعب دورا كبيرا في عمليات الحكومة، داخليا وخارجيا".

ومضت تقول: "إن هذه الجماعة تمثل جزءا كبيرا من الدولة الإيرانية، لذلك فهي هدف كبير".

لكنها حذرت من أن إيران قد ترد بإعلان أن القوات المسلحة للمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي جماعات إرهابية، مما قد يجعلها أهدافا في الشرق الأوسط.

ومن جانبها، تشكك البروفيسور عالم زاده في امكانية تضرر عمليات الحرس الثوري الإيراني.