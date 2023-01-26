مخيم جنين: مقتل 9 فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية
أعلن مسؤولون فلسطينيون مقتل تسعة أشخاص، من بينهم امرأة، خلال عملية عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو تظهر انفجارات وإطلاق نار مكثف في مخيم جنين.
وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن الوضع حرج، مشيرة إلى سقوط عدد كبيرة من الجرحى.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن المنطقة تقترب من "معركة مفتوحة" مع إسرائيل، وبأنها لن تقتصر على منطقة جغرافية معينة، ما لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي.
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي ، أن العملية العسكرية أحبطت عملية كبيرة كان من الممكن أن تتم ضد أهداف إسرائيلية. وأضافت قوات الجيش اعتقلت مطلوبا كبيرا كان ضالعا في التخطيط لتنفيذ عملية فلسطينية.
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