إيران تتهم إسرائيل باستهداف منشأة عسكرية في أصفهان، وتتوعد بالرد

قبل ساعة واحدة

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اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن هجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري في مدينة أصفهان بوسط البلاد يوم السبت.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن النتائج تشير إلى أن إسرائيل "مسؤولة عن محاولة العدوان هذه".

وشدد على أن إيران تحتفظ بالحق في "الرد بحزم على أي تهديدات أو أعمال خاطئة" من جانب إسرائيل.

ولم تؤكد إسرائيل ولم تنف مسؤوليتها عن الهجوم، الذي قالت إيران إنه تسبب في أضرار طفيفة، رغم أنه لم يتم التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وفي السنوات القليلة الماضية، انخرطت كل من الدولتين في ما وصف بأنه "حرب ظل" من هجمات لم يُعلن عنها أحد، استهدفت أصولا وبنية تحتية ومواطنين لدى الطرف الآخر.

ومن المعروف أن إسرائيل نفذت ضربات على ما تصفه بعمليات نقل أسلحة إيرانية إلى متشددين في لبنان، ويعتقد أيضا أنها خربت مواقع إيران النووية وقتلت علماء نوويين إيرانيين. أما إيران، التي ترفض حق إسرائيل في الوجود، فقد اتهمتها إسرائيل بمهاجمة والتخطيط لمهاجمة أهداف ومواطنين إسرائيليين ويهود. ويعتقد أيضا أن كل جانب هاجم عمليات شحن تابعة للطرف الآخر.

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وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اتهم السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني إسرائيل "بمحاولة ... لشن هجوم إرهابي على مجمع" تابع لوزارة الدفاع الإيرانية. ولم يحدد الدليل الذي تملكه إيران على ذلك.

وقال إيرواني إن إيران تحتفظ بالحق في الرد "حيثما ومتى اقتضت الضرورة ذلك".

ولا يزال الدافع خلف الهجوم غامضا، على الرغم من أن تقارير أشارت إلى أنه قد يكون مرتبطا بإنتاج صواريخ.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم قولهم إن إسرائيل نفذت الهجوم، الذي قالت إيران إنه شمل ثلاث طائرات مسيرة مساء السبت. وقالت إيران إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أحدها وأن الاثنتين الأخريين سقطا في "فخاخ دفاعية"، ما ألحق أضرارا طفيفة بمبنى. ولم تقع إصابات.

وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون ذلك أول هجوم معروف من نوعه على منشأة في إيران في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية التي وصلت إلى السلطة بقيادة بنيامين نتنياهو في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن يوم الثلاثاء، قال نتنياهو إن إسرائيل "تتخذ إجراءات ضد تطوير أسلحة معينة" في إيران، لكنه لم يؤكد أو ينفي أنها هاجمت الموقع في أصفهان.