غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters

نفذت مقاتلات إسرائيلية غارات على موقع عسكري يتبع كتائب القسام وسط غزة، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع تجاه مناطق جنوبي إسرائيل.

وأكد شهود عيان في غزة أن أضرارا بالغة لحقت بالموقع المستهدف وبالمنازل المجاورة له. وأطلق مسلحون عدة قذائف صاروخية أثناء الغارات تجاه الجانب الإسرائيلي.

وجاءت هذه التطورات بعد عملية عسكرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعد أعنف هجوم تشنه إسرائيل على مخيم جنين للاجئين منذ نحو عقدين.

وعقب العملية التي وقعت في مخيم جنين، قال مسؤولون فلسطينيون إن اثنين من القتلى من المدنيين، أحدهما امرأة تبلغ من العمر 61 عاما، بينما تدعي جماعات مسلحة أن السبعة الآخرين من أعضائها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته دخلت لاعتقال نشطاء في الجهاد الإسلامي، كانوا يخططون لتنفيذ "هجمات كبيرة".