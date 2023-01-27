هجوم القدس: سبعة قتلى وإصابة 3 على الأقل في هجوم على كنيس يهودي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وصلت طواقم الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث

قتل سبعة إسرائيليين في إطلاق نار على كنيس يهودي في القدس الشرقية.

وأفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن الرصاص أصاب ما مجموعه عشرة أشخاص، جراح بعضهم خطيرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه به في تنفيذ الهجوم قد قتل.

ووقع الحادث في في حي واحة يعقوب حوالي الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت غرينتش.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي.

وتفيد التقارير بإصابة ثلاثة آخرين بجروح إما متوسطة أو خطيرة.

وتفيد تقارير إعلامية محلية بأن المهاجم قد قتل أثناء محاولته الهرب.

وأداانت الولايات المتحدة الهجوم ، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل "نحن متضامنون مع الشعب الإسرائيلي".

ويسود التوتر منذ مقتل تسعة فلسطينيين، مدنيين ومسلحين، خلال هجوم عسكري إسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة الخميس.