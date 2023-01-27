هجوم القدس: سبعة قتلى وإصابة 3 على الأقل في هجوم على كنيس يهودي
قتل سبعة إسرائيليين في إطلاق نار على كنيس يهودي في القدس الشرقية.
وأفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن الرصاص أصاب ما مجموعه عشرة أشخاص، جراح بعضهم خطيرة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه به في تنفيذ الهجوم قد قتل.
ووقع الحادث في في حي واحة يعقوب حوالي الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت غرينتش.
ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي.
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وتفيد التقارير بإصابة ثلاثة آخرين بجروح إما متوسطة أو خطيرة.
وتفيد تقارير إعلامية محلية بأن المهاجم قد قتل أثناء محاولته الهرب.
وأداانت الولايات المتحدة الهجوم ، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل "نحن متضامنون مع الشعب الإسرائيلي".
ويسود التوتر منذ مقتل تسعة فلسطينيين، مدنيين ومسلحين، خلال هجوم عسكري إسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة الخميس.
وتلا ذلك إطلاق صواريخ على إسرائيل من قطاع غزة وفي المقابل شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على القطاع.
غزة: إسرائيل تشن غارات على القطاع ردا على إطلاق صواريخ
مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على موقع عسكري يتبع كتائب القسام وسط غزة، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع تجاه مناطق إسرائيلية.