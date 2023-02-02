وزير خارجية إسرائيل: اتفاق سلام مع السودان سيوقع في واشنطن خلال أشهر

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، Anadolu Agency التعليق على الصورة، وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن إسرائيل والسودان سيوقعان اتفاق سلام في واشنطن في غضون أشهر.

وقال كوهين إن إنجاز نص الاتفاقية تمّ خلال زيارته إلى الخرطوم ولقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

ووافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن لم يوقع الجانبان أي اتفاق بعد.

وطبعت كل من الإمارات والبحرين والمغرب رسميا العلاقات مع إسرائيل عام 2020، ضمن ما يعرف بـ"اتفاقيات إبراهام"، التي جرت برعاية الولايات المتحدة.

وكانت مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979، تبعها الأردن في عام 1994.

ويحمل اتفاق السلام مع السودان أهمية رمزية، لأن الخرطوم كانت مقراً لاجتماع جامعة الدول العربية عام 1967، حين صوت الأعضاء لعدم الاعتراف بإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية في السودان إن البرهان وكوهين ناقشا "سبل إقامة علاقات مثمرة مع إسرائيل" وتعزيز التعاون في "مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم، مع التركيز على مجالات الأمنية والعسكرية".

ولم يذكر البيان ما يتعلق بتوقيع اتفاق سلام.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أعلن السودان منذ عامين عن موافقته على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

وأدان الفلسطينيون تزايد عدد الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل، ورأوا فيها خيانة لقضيتهم.

ولطالما أكدت دول عربية على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، شرطا لخوض محادثات سلام مع الجانب الإسرائيلي.

وقال كوهين بعد عودته مساء الخميس، إنّ رحلته إلى الخرطوم تمت "بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أن الزيارة "ترسي الأسس لاتفاق سلام تاريخي مع دولة عربية مسلمة استراتيجية. اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان سيعزز الاستقرار الإقليمي وسيساهم في الأمن القومي لدولة إسرائيل".