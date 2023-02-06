زلزال تركيا: هزة أرضية بقوة 7.4 تضرب جنوبي تركيا ويشعر بها سكان العراق وسوريا ولبنان ومصر

قبل 23 دقيقة

ضرب زلزال قوي جنوبي تركيا، فجر اليوم الاثنين، ووصل تأثيره إلى بلدان مجاوره مثل سوريا ولبنان والعراق، كما شعر به سكان في مصر.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة بمقياس ريختر هز منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، على عمق سبعة كيلومترات.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر أبنية مهدمة عقب الزلزال.

ونقلت وكالة رويترز عن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجات هزّ وسط تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

بينما نقلت وكالة الأنباء الفرنسيىة عن المركز الأمريكي للزلازل أن قوة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا بلغت 7.9 درجات.