ما الذي ينبغي فعله عند وقوع الزلزال؟

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تعد ديار بكر واحدة من أكثر المدن تضررا في تركيا

يُعتقد أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين، من أكثر الزلازل فتكا خلال هذا العقد، حيث وصلت حصيلة القتلى إلى قرابة 8 آلاف شخص.

وتعد تركيا من الدول المعرضة للزلازل المدمرة، وقد شهدت بين عامي 1939 و 1999 خمسة زلازل كبرى.

ومنذ عام 1900، لقي أكثر من 90 ألف شخص مصرعهم في 76 زلزالا. نصف تلك الوفيات حدثت في عامي 1939 و 1999.

وقد حدثت زلازل قاتلة أخرى على مدى العقدين الماضيين في هايتي في عام 2021، تسببت في أكثر من 2200 حالة وفاة، وفي إندونيسيا في عام 2018، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300. كما لقي أكثر من 400 شخص مصرعهم في زلزال في إيران عام 2017.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مبنى منهار في قهرمان مراش في تركيا

التنبؤ بالزلازل

يقول العلماء إنه حتى لو كان من الممكن معرفة المكان الذي يحتمل أن تحدث فيه الزلازل، إلا أننا ما زال أمامنا الكثير لنتمكن من تقدير وقت حدوثها. فهل يمكن التنبؤ بالزلازل؟

يقول عالم الزلازل الدكتور ستيفن هيكس من جامعة إمبريال كوليدج لندن البريطانية: "للأسف لا".

ويضيف: "ولكن ما يمكننا القيام به هو توقع حدوث الزلازل بصورة تقديرية، أي يمكننا إعطاء الاحتمالات بالوقوع.. وفي أماكن مثل ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، واليابان، أصبحت توقعات الزلازل أكثر فاعلية".

إذن ما الذي يمكن للمرء فعله للبقاء آمنا وما الذي لا ينبغي فعله؟

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، منقذ يحمل الطفلة السورية رغد إسماعيل، بعيدا عن أنقاض أحد المباني في أعقاب الزلزال في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا

كن مستعدا

نظرا لأن التنبؤ بموعد وقوع الزلزال ليس بالأمر اليسير، يرى الخبراء، أنه ينبغي على المرء أن يكون دائما على استعداد، (خاصة في المناطق المعرضة للزلازل) مما يعني أنه يجب أن يكون لديك خطة لمواجهة الزلزال.

يقول الدكتور هيكس: "إذا كنت تعيش في منطقة بها الكثير من الزلازل، فمن الجيد أن يكون لديك حقيبة طوارئ في منزلك". ويقول إنه يجب أن يكون في تلك الحقيبة بعض الماء، ومصباح يدوي، وأدوات الإسعافات الأولية وبعض الطعام.

ووفقا للصليب الأحمر، يجب أن تحتوي الحقيبة أيضا على بعض المال ونسخ من المستندات الشخصية المهمة، مثل قائمة الأدوية التي يأخذها الشخص إن كان يأخذ أدوية معينة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ملاطيا في تركيا

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إذا كان المبنى الذي توجد فيه آمناابق في مكانك

وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وهي وكالة علمية تابعة لحكومة الولايات المتحدة، فأنت أقل عرضة للإصابة إذا بقيت في مكانك. لذا تنصح الوكالة بألا تحاول الركض إلى الخارج أو إلى غرف أخرى أثناء الزلزال.

يقول الخبراء: "الجثو، الاحتماء، التمسك" هو شعار البقاء بأمان. سيحميك الجثو على يديك وركبتيك من سقوط الأشياء عليك ويتيح لك مساحة للتحرك قليلا، إذا لزم الأمر. عند الاحتماء تحت طاولة أو مكتب، إذا لم يكن هناك مأوى آخر قريب، فالنصيحة هي الثبات في مكانك والتمسك بالطاولة أو المكتب حتى يتوقف الاهتزاز.

ورغم أن الوقوف في المدخل هو واحد من ردود الفعل الأولية للحماية، إلا أن الخبراء يقولون إنك ستكون أكثر أمانا تحت الطاولة إذا كنت تعيش في منزل قديم نسبيا.

غالبا ما تكون النوافذ والواجهات هي الأجزاء الأولى من المبنى التي تتعرض للانهيار، لذا فإن النصيحة هي الابتعاد عن مناطق الخطر هذه.

صدر الصورة، Reuters

اخرج عندما يصبح الخروج أكثر الحلول أمانا

بمجرد توقف الاهتزاز، من الآمن عموما الخروج إلى العراء خشية انهيار المبنى الذي أنت فيه.

كل هذه الإجراءات مناسبة في حال كنت داخل المنزل أثناء حدوث الزلزال، لكن ماذا لو حدث زلزال وأنت في الخارج؟

ينصح الخبراء بالتالي: "ابق حيث أنت". إن الابتعاد عن المباني وأسلاك الكهرباء والحفر وخطوط الوقود والغاز من شأنه أن يخفف من مخاطر الإصابة. كذلك من الأفضل أن تذهب إلى منطقة مفتوحة بعيدا عن الأشجار وأعمدة الهاتف والمباني.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الدمار في قهرمان مراش

ابق بعيدا عن مكامن الخطر

وفقا للتحالف الدولي للزلازل (وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى بعض الأفراد والمنظمات والتحالفات الإقليمية، التي تعمل معا لتحسين التأهب للزلازل والتخفيف من الأضرار الناجمة عنها)، فإن معظم الإصابات والوفيات تنتج غالبا عن سقوط أجسام مثل أجهزة التلفزيون والمصابيح والزجاج وخزائن الكتب. وتتمثل إحدى طرق تجنب الإصابة في تثبيت الأثاث الثقيل إلى الجدران بواسطة أشرطة وحبال مرنة.

كما يوجد خطر آخر محتمل ألا وهو تسرب الغاز من الأنابيب المكسورة بعد الزلزال.

يعطي الدكتور هيكس مثالا على ذلك زلزال سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة عام 1906، والذي قتل فيه أكثر من 3 آلاف شخص.

ويقول: "حدثت معظم الوفيات بسبب انفجار خطوط أنابيب الغاز، وليس بسبب اهتزاز أو انهيار المباني"، كما ينصح بالابتعاد عن أي مواد قابلة للاشتعال في المنطقة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، عمال الإنقاذ يبحثون بين أنقاض المباني المنهارة في بلدة سرمدا الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا

التدرب على سيناريو وقوع الزلزال

كما أكد الدكتور هيكس على أهمية التدريبات على الزلازل، أي التدريب على ما ينبغي فعله في حالة حدوث الزلزال.

"تتبع بعض البلدان سياسة التدريبات على الزلازل والتي يتعين، وفقها، على الجميع المشاركة في ممارسة ما يجب القيام به في حال وقوع الزلزال. ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يطبق في هذا الجزء من تركيا لأنه لم يحدث زلزال هناك منذ فترة طويلة".