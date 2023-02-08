زلزال تركيا وسوريا: عائلة فرت من حصار غزة وحروبها لتلقى حتفها في أنطاكية

عدنان البرش

بي بي سي عربي - غزة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Adnan al Bursh

توقف قطار الحياة لعائلة أبو جلهوم غزية الأصل في آخر محطاته بمدينة أنطاكيا التركية تحت أنقاض بناية سكنية انهارت بفعل قوة الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة وما حولها وصولا إلى الأراضي السورية.

وقد قضي الزلزال على آمال تلك الأسرة المكونة من ستة أفراد والتي فرت من قطاع غزة هربا من حصارها وجحيم حروبها المتكررة ومن أوضاعها الحياتية والاقتصادية السيئة بحثا عن حياة رغيدة ومستقرة، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن.

من قرية هربيا إلى مدينة أنطاكيا

هاجر عبد الكريم عبد العزيز أبو جلهوم (51 عاما) والذي قضى وعائلته في الزلزال من قطاع غزة برفقة زوجته وأولاده إلى تركيا عام 2011 بحثا عن عمل ليبدأ حياة مستقرة بعيدا عن الأوضاع غير المستقرة في غزة.

وتعود أصول عائلة عبد الكريم إلى قرية هربيا التي هاجرت منها عام 1948 بعد تأسيس دولة إسرائيل، ولدى عبد الكريم أربعة من الأبناء وهم نور وكنزي وبراء ومحمد، حاله حال شباب القطاع الذين ركبوا قوارب الهجرة غير الشرعية بحثا عن أي فرص للعمل، حيث واجه صعوبات جمة، ولم يحالفه الحظ في بداية مشواره حيث غادر تركيا إلى اليونان ومن ثم رجع مرة أخرى إليها، وبدأت أوضاعه بالتحسن بعد أن وجد فرصة مناسبة للعمل ومن ثم حصل على الجنسية التركية .

صدر الصورة، Adnan al Bursh

الاتصال الأخير

يقول فهد وهو شقيق عبد الكريم لبي بي سي " تفاجئنا بخبر الزلزال وبدأنا بمحاولة الاستفسار والسؤال عن أخي، ولكن الاتصالات انقطعت معهم وعلمنا من أحد أصدقائه من العراق أن المنزل الذي كان يسكن فيه قد انهار عليهم جميعا، فشعرنا بصدمة وحزن كبيرين، لأننا كنا قد أجرينا اتصالا معه قبل الزلزال بساعات فقط، وتحدثت معه والدتي مطولا".

يضيف فهد وقد بدت عليه علامات الحزن والأسى "حال أخي حال شباب غزة، كان يبحث عن حياة كريمة له ولأبنائه ويريد أن يعيشوا في مجتمع متقدم ومتحضر ليكون مستقبلهم أفضل وفيه استقرار بعيدا عن غزة ومشاكلها وحروبها".

صدر الصورة، Adnan Al Bursh

بيت عزاء رغم الطقس السيء

أيقنت عائلة أبو جلهوم أنه لا مفر من مواراة جثامين أبنائها في تركيا، وذلك نظرا لصعوبة إحضارهم إلى غزة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات وحالة الطوارئ العامة في البلاد، إضافة إلى صعوبة الاتصالات وتكاليف النقل.

وقد أقامت العائلة مجلس عزاء لهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ورغم الأجواء العاصفة والماطرة فقد حضر مجلس العزاء المئات من سكان الشمال وأقرباء وأصدقاء الضحايا، وقد خيمت حالة من الصدمة والحزن على وجوه الحاضرين الذين تحملوا معاناة الخروج في الطقس السيئ ليعبروا عن تضامنهم ومواساتهم للعائلة المكلومة.

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