زلزال تركيا وسوريا: كيف ستدخل المساعدات عبر الحدود والموانئ والمطارات السورية؟

قبل 35 دقيقة

تأخير وصول المساعدات الدولية للمناطق التي يسيطر عليها معارضون في شمال غرب سوريا لقرابة ثلاثة أيام في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/شباط سلط الضوء على المعابر الإنسانية في سوريا، والمناطق التي تربط بينها، وكذلك القوى التي تسيطر عليها.

يقع بعض تلك المعابر على حدود سوريا الشمالية مع تركيا - التي تضررت هي الأخرى بشكل كبير جراء الزلزال.

في غضون ذلك، وصلت المعونات المنقولة جوا بشكل سريع نسبيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي أرسلها الحلفاء والحلفاء المحتملون للرئيس بشار الأسد.

تنقسم الحدود السورية مع تركيا إلى مناطق سيطرة منفصلة.

في شمال غرب البلاد، تسيطر هيئة تحرير الشام المسلحة على محافظة إدلب. المنطقتان الأخريان تسيطر عليهما عدة فصائل تدعهما تركيا (في الشمال)، بما في ذلك جماعة الجيش الوطني السوري وغريمتها قوات سوريا الديمقراطية التي يتزعمها أكراد والتي تنشط في منطقة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

كان هناك في السابق ما لا يقل عن 10 معابر حدودية بين البلدين، لكن في الأعوام الأخيرة لم يبق عاملا من تلك المعابر سوى عدد قليل خلال الحرب الأهلية.

كما أن السيطرة على المعابر الداخلية التي تربط بين مناطق الداخل السوري موزعة بين قوات متصارعة: الحكومة، هيئة تحرير الشام، فصائل تدعمها تركيا، وقوات سوريا الديمقراطية.

فيما يلي لمحة عن المعابر الحدودية ونقاط العبور الداخلية المهمة.

العبور من تركيا إلى إدلب

التعليق على الصورة، صورة توضح الدمار الذي ألحقه الزلزال ببلدة بسنيا في محافظة إدلب

معبر باب الهوى: يقع على الحدود بين المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، وقد استخدم في نقل معونات الأمم المتحدة الإنسانية قبل الزلزال بموجب قرار أممي نص على توصيل المساعدات عبر الحدود السورية لفترات اقتصر طول كل منها على 6 شهور فقط بسبب استخدام روسيا حق الفيتو.

على مدى أيام، وبينما كان عمال الإنقاذ في صراع مع الوقت لاستخراج الأحياء من تحت الأنقاض، أعربت السلطات المحلية في المنطقة عن أسفها لعدم دخول مساعدات عبر باب الهوى.

في 9 فبراير/شباط، أشارت تقارير إلى دخول أول قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة منطقة شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى. كما نقلت جثث نحو 250 من ضحايا الزلزال السوريين إلى داخل سوريا في نفس اليوم.

من تركيا إلى مناطق سيطرة المعارضة المدعومة من أنقرة

معابر باب السلامة، الحمام، جرابلس، والراعي: تربط تلك المعابر بين تركيا ومناطق في شمال وشرق محافظة حلب تسيطر عليها فصائل المعارضة المدعومة من قبل أنقرة.

كانت "الحكومة السورية المؤقتة" المدعومة من تركيا قد أعلنت الافتتاح الرسمي لمعبر الراعي في ديسمبر/كانون الأول عام 2017 أمام المدنيين وحركة التجارة، بعد أسابيع من تسلمها إدارة معبر باب السلامة من جماعات معارضة متحالفة.

وفتحت تركيا معبر الحمام في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018 بعد انتزاعها السيطرة على منطقة عفرين من قبضة القوات الكردية.

ونقلت تقارير إعلامية في 8 فبراير/شباط عن جماعات سورية معارضة إعلانها إبرام اتفاق مع تركيا لفتح معبري باب السلامة والراعي أمام المساعدات الإنسانية.

يشار إلى أن هذين المعبرين لم يستخدما في عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود منذ عام 2020، عندما استخدمت كل من روسيا والصين حق الفيتو ضد مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى إبقاء المعبرين مفتوحين لتوصيل المعونات الإنسانية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مساعدات من إقليم كردستان العراق دخلت إلى سوريا عبر معبر باب السلامة على الحدود مع تركيا

من العراق إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد

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معبر تل كوجر (اليعربية): يربط بين العراق والحافة الشمالية-الشرقية لسوريا وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية التي تتزعمها عناصر كردية. كانت الإدارة الكردية قد طالبت من قبل بإعادة فتحه للسماح للمناطق الخاضعة لسيطرتها بتلقي مساعدات من الأمم المتحدة عبر العراق.

كان المعبر قد أغلق أمام قافلات المساعدات الدولية بسبب الفيتو الصيني-الروسي عام 2020.

معبر سيمالكا: يقع بين محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإقليم كردستان العراق، وكان بمثابة نقطة عبور تجارية مهمة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أعقاب إغلاق معبر تل كوجر.

وتم إغلاق معبر سيمالكا بشكل متكرر بسبب التوتر بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وكردستان العراق.

من العراق إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

معبر القائم: يؤدي إلى بلدة البوكمال الخاضعة لسيطرة الحكومة في محافظة دير الزور بشرق البلاد. هناك وجود قوي لميليشيات مدعومة من إيران على جانبي الحدود تقوم بمساندة القوات الموالية لدمشق.

تلك الميليشيات تعرضت لضربات عسكرية أمريكية على جانبي الحدود، كما تعرضت في بعض الأحيان لضربات عسكرية إسرائيلية على الجانب السوري من الحدود.

وذكرت قوات الحشد الشعبي العراقية شبه العسكرية - التي تدعم الحكومة السورية - إنها سوف ترسل مساعدات للمناطق المنكوبة. وسوف يتم توصيل تلك المساعدات على الأرجح من خلال معبر القائم.

كانت تقارير إخبارية قد تحدثت قبل أسابيع عن ضربات جوية استهدفت قوافل وصفتها وسائل الإعلام الإيرانية وتلك الموالية لإيران بأنها كانت تحمل مساعدات غذائية كانت تحاول دخول سوريا من خلال المعبر. أما وسائل الإعلام المعارضة فقالت إن القوافل كانت محملة بالأسلحة.

من الأردن إلى جنوب سوريا

التنف: قاعدة عسكرية أمريكية تقع داخل منطقة صغيرة تسيطر عليها قوات المعارضة في صحراء جنوب شرق محافظة حمص، بالقرب من حدود سوريا مع كل من الأردن والعراق.

معبر نصيب-جابر: يقع على طريق العبور الرئيسي بين الأردن وسوريا.

كانت عمان قد أعادت فتح معبر جابر بشكل تام في سبتمبر/أيلول عام 2018، وذكرت أن الغرض هو تنشيط التجارة مع دمشق. وظل المعبر مفتوحا جزئيا منذ عام 2018 بعد أن تمكنت القوات الموالية لدمشق من طرد قوات المعارضة من المناطق التي تحد المعبر من جهة الجنوب.

وشهدت المنطقة الحدودية أنشطة تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أعيد افتتاح معبر جابر-نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا في سبتمبر/أيلول 2021

من الجولان المحتلة إلى جنوب غرب سوريا

معبر القنيطرة: يقع على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وإسرائيل، وقد أغلق في عام 2014.

بعد سيطرة جماعات المعارضة والجماعات الجهادية السورية على المنطقة، غادر المراقبون التابعون للأمم المتحدة المعبر في ذلك العام للمرة الأولى منذ انتشارهم هناك عام 1974.

ووافقت كل من إسرائيل وسوريا، واللتان تعتبران رسميا في حالة حرب، على إعادة فتح المعبر أمام مراقبي الأمم المتحدة في عام 2018 بعد أن استعادت الحكومة السورية السيطرة على المنطقة الحدودية.

وفي ذروة الحرب الأهلية السورية، استقبلت إسرائيل نحو 5000 جريح سوري من المنطقة الواقعة بالقرب من هضبة الجولان المحتلة لعلاجهم في المستشفيات الإسرائيلية.

وفي أعقاب زلزال فبراير/شباط 2023، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه، ردا على طلب قُدم إلى حكومته، أصدر تعليماته بتقديم المساعدات لضحايا الزلزال السوريين. ولم يتضح بعد شكل تلك المساعدات، رغم أنه تم إرسال فريق إسرائيلي ضخم جوا إلى تركيا.

من لبنان إلى وسط سوريا وشمالها

هناك ستة معابر على الحدود الجبلية بين البلدين: معبر المصنع، معبر الدبوسية، معبر جوسية، معبر تلكلخ، معبر العريضة ومعبر مطربة.

في مارس/آذار عام 2022، وافق لبنان على فتح معبر مطربة في منطقة الهرمل بهدف تخفيف الضغط على المعابر الأخرى. وتضم منطقة الهرمل التي تنتشر فيها عمليات التهريب عدة معابر غير قانونية.

تمتد المعابر من الغرب إلى الشرق باتجاه دمشق، ومن الجنوب إلى الشمال باتجاه السهل الساحلي السوري وحلب.

وعادة ما تغطى تلك المعابر بالجليد في شهور الشتاء، مما يعرقل حركة السير بها.

المعابر الداخلية

تصل المعابر الداخلية بين مناطق في الداخل السوري، ويسيطر عليها اللاعبون الرئيسيون، ألا وهم دمشق وهيئة تحرير الشام والجماعات المعارضة المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية.

إدلب

معبر ميزناز معارة النعسان: يقع في بلدة معارة النعسان في الأجزاء الشمالية من محافظة إدلب، ويربط بين المناطق التي تسيطر عليها جماعة هيئة تحرير الشام الجهادية وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة.

في تقرير مطول نشر في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، ذكر موقع "عنب بلدي"، وهو موقع معارض بارز على شبكة الإنترنت، أن المعبر تم إغلاقه ولكنه كان قد استخدم من قبل لجلب المساعدات من مخازن الأمم المتحدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

معبر سراقب: يقع في الأجزاء الجنوبية-الشرقية من إدلب، ويربط بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام في المحافظة. ويوجد المعبر بالقرب من طريق حلب-اللاذقية الدولي "إم 4" ذي الأهمية الاستراتيجية.

وذكرت تقارير إعلامية في 10 فبراير/شباط أن دمشق تعتزم إرسال مساعدات للمناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في إدلب عبر معبر سراقب.

حلب

معبر أبو الزندين: يقع إلى الشرق من مدينة الباب في الجزء الشرقي من محافظة حلب، ويعد معبرا تجاريا ومعبرا تمر خلاله المعونات الإنسانية بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المدعومة من تركيا والتابعة للجيش الوطني السوري.

معبر عون الدادات: يربط بين المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري في جرابلس والمناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في منبج.

وقد أشارت تقارير إعلامية مؤخرا، نقلا عن الحكومة المؤقتة المدعومة من أنقرة، أنه سيعاد فتح المعبر في الأول من فبراير/شباط لتسهيل حركة المدنيين الذين لا يجدون أمامهم خيارا آخر سوى العبور إلى المنطقة بمساعدة مهربين.

كان المعبر قد أغلق في مارس/آذار عام 2020 بسبب وباء كوفيد.

معبر الحمران: يربط بين مناطق تقع تحت سيطرة الجيش السوري الحر وتلك الواقعة تحت سيطرة الأكراد السوريين. وقد أشارت تقرير إلى أن المعبر يستخدم في تهريب الوقود من مناطق السيطرة الكردية إلى مناطق سيطرة المعارضة.

معبر أم جلود: يربط بين بلدة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والمناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في جرابلس.

وتحدثت القوات الكردية المسيطرة في المنطقة عن عرقلة الفصائل المدعومة من تركيا للمعونات التي يتم إرسالها للمتضررين من الزلزال في شمال سوريا من خلال المعبر.

معبر التايهة: يربط بين منبج التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في محافظة حلب. وهو المعبر الرئيسي الذي يستخدم بصفة يومية لأغراض تجارية، ويستخدمه المدنيون في التنقل بين الجانبين.

الرقة والحسكة ودير الزور

معبر الطبقة: يربط بين المناطق الخاضعة لسيطرة كل من قوات سوريا الديمقراطية والحكومة في محافظة الرقة. ويعد بمثابة شريان الحياة للإدارة الكردية.

معبر البوعاصي: يقع في محافظة الرقة، وقد فتحت قوات سوريا الديمقراطية ذلك المعبر في أبريل/نيسان عام 2020 بالتنسيق مع القوات الروسية والقوات الحكومية.

يعتبر المعبر الرئيسي الذي يربط بين منطقة كوباني (عين العرب) الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة.

معبر الصالحية: يربط بين المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في الأجزاء الشمالية من محافظتي دير الزور والحسكة ويربط بين ضفتي نهر الفرات. ويعد المعبر الوحيد الذي يربط بين المحافظتين.

معبر الهورة: يربط بين المناطق الكردية وتلك التي تسيطر عليها الحكومة في محافظة الرقة الجنوبية.

يعتبر نقطة عبور حيوية للشاحنات التي تنقل النفط الخام من الحسكة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

المطارات

إلى جانب عدد من القواعد الجوية العسكرية، لدى الحكومة السورية ثلاثة مطارات رئيسية: مطار دمشق، مطار حلب، ومطار اللاذقية.

تشير تقارير وسائل الإعلام الرسمية في سوريا إلى أن غالبية المساعدات الأجنبية التي أرسلت إلى سوريا وصلت عبر مطار دمشق.

كما أشارت إلى وصول بعض المساعدات الدولية إلى مطاري حلب واللاذقية.

يشار إلى أن الحكومة السورية والقوات الروسية لهما وجود في بعض مناطق محافظة الحسكة، بما في ذلك مطار القامشلي. لكن المحافظة تسيطر عليها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية.

قاعدة حميميم الجوية: تسيطر روسيا على تلك القاعدة، التي تقع جنوب شرق مدينة اللاذقية.

وصرح مسؤولون عسكريون روس للتلفزيون الرسمي السوري في 9 فبراير/شباط بأن توزيع المعونات الغذائية الموجودة في منشأة تخزين روسية في حميميم سوف يبدأ في القريب.

الموانئ

تسيطر الحكومة السورية على مينائي اللاذقية وطرطوس الرئيسيين في البلاد.