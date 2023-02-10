مقتل إسرائيليين اثنين وجرح أربعة آخرين في حادث دهس في القدس الشرقية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وقعت عدة أحداث عنف بين إسرائيليين وفلسطينيين في الشهور الأخيرة

قتل إسرائيليان، أحدهما طفل في السادسة من عمره، في حادث دهس يشتبه بأنه متعمد في مستوطنة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

وأصيب أربعة إسرائيليين آخرين على الأقل عندما اصطدمت سيارة مسرعة بمحطة للحافلات.

وقُتل سائق السيارة، الذي تم تحديد هويته على أنه فلسطيني من القدس الشرقية، بالرصاص.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهيو بإغلاق منزله على الفور وهدمه.

وكانت خدمات الطوارئ الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق إن ستة أشخاص بينهم طفلان أصيبوا في الحادث.

وقال مسعف متطوع مع خدمة الإسعاف المتحدة هاتسالا لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "الجميع كان مستلقيًا في حالة سيئة للغاية. مع الأسف، مات أحد الأطفال".

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة زرقاء اصطدمت بعمود أمام محطة الحافلات في راموت ألون، وهي جزء من القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.

وقبل ساعات، قتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يحاول تنفيذ عملية طعن.

يذكر أن العنف بين إسرائيل والفلسطينيين تصاعد في الأسابيع الأخيرة، فقد قتل مسلح فلسطيني سبعة أشخاص خارج كنيس في القدس الشرقية الشهر الماضي.

وكان فلسطيني قد قتل بيد القوات الإسرائيلية في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة في الضفة الغربية المحتلة.

وقد أشاد المسؤولون الإسرائيليون بالضابط المتورط في الحادث قائلين إنه تصرف بعد أن قام الفلسطيني بطعن شرطي في وجهه، وإن أفعاله حالت دون وقوع "هجوم إرهابي كبير".