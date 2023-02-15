زلزال تركيا وسوريا: دمشق تؤكد وصول مساعدات الإغاثة من الزلزال لمن يحتاجونها "دون تمييز" والمعارضة تنتقد "بطء" الأمم المتحدة

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Anadolu Agency التعليق على الصورة، رجل مسن فوق ركام أحد الأبنية في مدينة إدلب السورية

قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، إنه لن يكون هناك أي تمييز بين من يحصلون على مساعدات الإغاثة من جراء الزلزال.

وأضاف الصباغ لبي بي سي أن الإمدادات ستصل لمن يحتاجونها بغض النظر عما إذا كانوا من أنصار الحكومة أو المعارضة.

تأتي تلك تصريحات في وقت دخلت فيه أولى شحنات المساعدات الدولية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمالي سوريا عبر معبر حدودي مع تركيا أعيد فتحه مؤخراً.

وكان نشطاء وفرق الطوارئ قد انتقدوا بطء استجابة الأمم المتحدة للزلزال في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، في ظل وصول طائرات تحمل شحنات من المساعدات الإنسانية وتسلم إلى المطارات تسيطر عليها الحكومة.

واستطاعت فرق الإنقاذ انتشال تسعة ناجين آخرين من الزلزال في تركيا، في وقت تخطى فيه عدد القتلى في كلا البلدين حتى الآن 41 ألف قتيل.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 26 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

397 مليون دولار مساعدات لسوريا

ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي الثلاثاء من أجل جمع 397 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا.

وقال الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، خلال مناشدة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الأموال ستوفر "إغاثة تنقذ حياة" نحو خمسة ملايين سوري وستغطي فترة قوامها ثلاثة أشهر.

وأضاف أن المنظمة على وشك إطلاق مناشدة مماثلة من أجل تركيا.

وقال غوتيريش: "بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يكافح ملايين الأشخاص في شتى أرجاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة، بلا مأوى، وفي درجات حرارة متجمدة. نحن نبذل قصارى جهودنا لتغيير هذا (الوضع). ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد".

صدر الصورة، NurPhoto التعليق على الصورة، إنقاذ شابة تركية في غازي عنتاب بعد 208 ساعات من الزلزال

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كما حث غوتيريش على السماح لعمال الإغاثة بمباشرة عملهم بحرية في سوريا، التي تعاني بالفعل من حرب أهلية استمرت 12 عاماً.

وقبل حدوث الزلزال، كان يجري تسليم جميع المساعدات الإنسانية الأساسية لما يربو على أربعة ملايين شخص، يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا، عبر معبر واحد فقط.

وأعلن غوتيريش الإثنين أن الرئيس السوري، بشار الأسد، وافق على فتح معبرين حدوديين آخرين من تركيا إلى شمال غربي سوريا للسماح بدخول المساعدات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "لا ينبغي أن تتفاقم المعاناة الإنسانية الناتجة من هذه الكارثة الطبيعية بسبب قيود صنعها الإنسان، تتعلق بالوصول والتمويل والإمدادات".

وأضاف: "يجب أن تدخل المساعدات من جميع الجهات، إلى جميع الأطراف، عبر جميع الطرق، دون أي قيود".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن 7400 مبنى تعرضت لدمار كلي أو جزئي في جميع أنحاء سوريا، وأن ما مجموعه 8.8 مليون شخص قد تضرروا.

وجاء الزلزال في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة التي تعاني من نقص شديد بسبب الحرب الأهلية في البلاد منذ ما يقرب من 12 عاماً. كما ضربت الهزات الأرضية تلك المناطق في أبرد فترة في العام ووسط انتشار للكوليرا.

صدر الصورة، Anadolu Agency

وزير الخارجية الأردني يزور سوريا وتركيا

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في وقت سابق محادثات مع غوتيريش بشأن مساعدات محتملة، ودعا إلى فرض ضغوط دولية من أجل فتح المعابر الحدودية، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في بيان: "شدد بلينكين على ضرورة أن تفي حكومة الأسد بالتزامها، كما جاء في تقرير الأمم المتحدة في 13 فبراير/شباط، بفتح معبري باب السلامة والراعي الحدوديين لأغراض إنسانية، ومن خلال تفويض من مجلس الأمن الدولي، إذا لزم الأمر.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن وزيرها، أيمن الصفدي، سيتوجه الأربعاء إلى سوريا وتركيا في زيارة "تضامن" بعد الزلزال الذي أودى بحياة آلاف في كلا البلدين.

وكان الأردن، المجاور لسوريا، قد أرسل شحنات مساعدات كبيرة لكلا البلدين، فضلا عن فرق طبية إلى تركيا، وعدة قوافل مساعدات كبيرة عبر المعبر الحدودي الشمالي للبلاد مع سوريا.

وعلى الرغم من ذلك تعد زيارة الصفدي إلى دمشق أول زيارة من نوعها لمسؤول أردني كبير إلى سوريا منذ بدء الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.