زلزالان جديدان يضربان جنوبي تركيا

قبل ساعة واحدة

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ضرب زلزالان جديدان جنوبي تركيا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة الأناضول، نقلا عن كالة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بأن الزلزالين بلغت قوتهما 6.4 و5.8 بمقياس ريختر.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز إنه وقعت أضرار في بعض المباني بالمنطقة.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من زلزال مدمر أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص في تركيا وسوريا.