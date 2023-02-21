وفاة الصحفي في بي بي سي محمد الحسن الشايش

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توفي في أحد مستشفيات لندن الصحفي الجزائري في بي بي سي نيوز عربي محمد الحسن الشايش بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا.

ولد الشايش عام 1957 بمنطقة المنيعة في الجزائر، ودرس الاقتصاد في بلاده ثم التحق بعد تخرجه للعمل في الإذاعة الجزائرية في قسم الأخبار والبرامج السياسية.

وبدأ عمله مراسلا لإذاعة بي بي سي الناطقة بالعربية في الثمانينيات، ليصبح واحدا من أفضل مراسليها في فترة حساسة من تاريخ الجزائر.

وفي التسعينيات وعندما دخلت الجزائر في موجة عنف غير مسبوقة فيما عرف بالعشرية السوداء، اضطر محمد الحسن الشايش لمغادرة بلاده والذهاب إلى لندن للالتحاق بقسم البرامج الإخبارية في الإذاعة مخرجا ومقدما ومذيعا وكاتبا متخصصا في شؤون الجزائر.