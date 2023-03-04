"سرقة القرن": القضاء العراقي يصدر مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين في الحكومة السابقة

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت في يناير/كانون الثاني استرداد 2.6 مليون دولار من الأموال العامة التي استولي عليها

أصدر القضاء العراقي مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين كبار في الحكومة السابقة، بتهم "تسهيل الاستيلاء" على 2.5 مليار دولار من الأموال العامة في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في البل

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في بيان إن قاضي التحقيق في بغداد "أصدر مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة"، للتحقيق معهم في القضية المعروفة شعبيا بـ "سرقة القرن".

وجاء في البيان أن المسؤولين الأربعة متهمون بـ "تسهيل اختلاس مبالغ الأمانات الضريبية"، وأشار إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

وأثارت هذه القضية، التي كشف في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، غضبا وسخطا شعبيا شديدا في العراق، وقد تورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال بارزون.

ودافع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن سجله في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن حكومته هي التي كشفت الستار عن هذه القضية، وفتحت تحقيقا بها، واتخذت إجراءات قانونية.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، قال الكاظمي إن حكومته هي التي كشفت الستار عن هذه القضية

ولم ترد أسماء الأشخاص الأربعة الذين كانوا ضمن فريق الكاظمي في البيان، لكن مصادر مطلعة قالت لوكالة فرانس بس إنهم زير المالية السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، من دون أن يتسنى لبي بي سي التأكد من صحة هذه التقارير

وحسب مسؤول في هيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم الكشف عن اسمه، فإن الأشخاص الأربعة موجودون خارج العراق.

وتم الاستيلاء على ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول عام 2021، وأغسطس/ آب عام 2022 من خلال 247 صكا تم صرفها من قبل خمس شركات، ثم سحبت هذه الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات، التي فر معظم مالكيها خارج البلاد.

التعليق على الصورة، نفى علي علاوي أي علاقة له أو مسؤولية عن الفضيحة المالية

واستقال علاوي من منصبه كوزير للمالية في أغسطس/آب من العام الماضي، ونفى أي مسؤولية أو علاقة له عندما اندلعت فضيحة الفساد المالية بعد ذلك ببضعة أشهر.