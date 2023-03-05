البيت الأبيض: تعافي الرئيس الأمريكي جو بايدن من سرطان الخلايا القاعدية

ربيع الحمامصة

بي بي سي نيوز عربي

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، البيت الأبيض يعلن شفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن من سرطان الخلايا القاعدية

أعلن طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور في الثالث من مارس آذار الحالي أن الفحوصات التي أجرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في شهر فبراير /شباط الماضي أكدت أن هناك ورما جلديا تمت إزالته من صدره وكان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية، مؤكدا أن جميع الأنسجة السرطانية تمت إزالتها بنجاح.

وقال أوكونور:" لا حاجة للمزيد من العلاج". مضيفاً أن الرئيس الأمريكي سيبقى تحت المراقبة الطبية للأمراض الجلدية خلال خطة علاجية مستمرة، على الرغم من تعافيه الآن.

وفي الشهر الماضي، أعلن الأطباء في البيت الأبيض أن جو بايدن، والذي يبلغ من العمر 80 عامًا، يتمتع بصحة جيدة ولائق للعمل بعد إجراء الفحوصات البدنية. وذكر أوكونور في رسالة نشرها البيت الأبيض أنه لا توجد أي إشارت على إنتشار أو إنتقال سرطان الخلايا القاعدية الى أماكن أخرى في جسم بايدن.

وتبين بعد إجراء الفحوص أن الورم معروف وشائع وهو نوع من أنواع سرطان الجلد ولا ينتشر عادة، ولا يعتبر من الأورام الخطيرة.

بايدن والتعافي للمرة الثانية من سرطان الجلد

كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، في شهر يوليو تموز العام الماضي إصابته بالسرطان، خلال خطاب ألقاه بشأن الاحتباس الحراري في ولاية ماساتشوستس الأميركية. وفي معرض حديثه عن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت التابعة لولاية ديلاوير، قال بايدن:"لهذا السبب أنا وكثير من الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان".

قال البيت الأبيض حينئذ، إن حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن إصابته بالسرطان، كان إشارة إلى إصابته بالمرض قبل أن يصبح رئيسًا، وتم علاجه منه. وأضاف:" بايدن كان يشير إلى سرطانات الجلد غير الميلانينية التي تمت إزالتها قبل توليه منصبه". وذكر ملخص عن الحالة الصحية للرئيس بايدن، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، أنه تمت إزالة عدة سرطانات جلدية موضعية غير ميلانينية منه قبل توليه الرئاسة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الرئيس الأمريكي تحدث العام الماضي عن إصابته بمرض سرطان الجلد خلال خطاب له في ولاية ماساتشوستس

تكهنت تقارير إعلامية أن إعلان بايدن العام الماضي كان زلة لسان، وليس إفصاحًا رسميًا عن إصابته بالمرض.

ما هو مرض سرطان الخلايا القاعدية؟

يقول موقع عيادة "مايوكلينيك" الأمريكية إن سرطان الخلايا القاعدية هو نوع من أنواع سرطان الجلد المختلفة. يبدأ هذا النوع من السرطان في الخلايا القاعدية الموجودة في خلايا جلد الإنسان وهذه الخلايا تنتج خلايا جديدة للبشرة عوضًا عن الخلايا التي تموت.

يظهر سرطان الخلايا القاعدية على هيئة تغيُّر في الجلد، مثل ورم أو تقرُّح. وعادة ما تحمل تغيرات الجلد واحدة أو أكثر من الخصائص مثل نتوء لامع بلون الجلد وشفاف، وقد يتخذ النتوء كذلك لونًا أبيض لؤلؤيًا أو ورديًا على البشرة البيضاء. بينما يتخذ النتوء لونًا بنيًا أو أسود لامعًا على البشرة البنية أو السوداء.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، سرطان الخلايا القاعدية يظهر على هيئة تغيُّر في الجلد

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ووفقا لموقع عيادة "مايوكلينيك" الأمريكية فإن سرطان الخلايا القاعدية يحدث بسبب طفرة في الحمض النووي لواحدة من الخلايا القاعدية للجلد التي توجد أسفل البشرة الخارجية، وهي الطبقة الخارجية للجلد. والخلايا القاعدية هي التي تُنتِج خلايا الجلد الجديدة. تدفع خلايا الجلد الجديدة أثناء إنتاجها الخلايا الأقدم نحو سطح الجلد لتموت وتتقشر.

يتحكم في عملية إنتاج خلايا الجلد الجديدة الحمض النووي للخلايا القاعدية. ويحتوي الحمض النووي على التعليمات التي تخبر الخلايا بما عليها فعله. وتوجّه الطفرة الخلايا القاعدية إلى التكاثر بسرعة والاستمرار في النمو في حين كان من الطبيعي أن تموت. وفي نهاية المطاف، قد يكوّن تراكم الخلايا الشاذة ورمًا، وهي تلك البقع التي تظهر على الجلد.

يقع سرطان الخلايا القاعدية على الأغلب في أجزاء الجلد التي تكون مُعرَّضة للشمس، مثل الرأس والوجه والرقبة، وقد يصيب سرطان الخلايا القاعدية أجزاءً من الجسم مَحْميَّة عادةً من أشعة الشمس، مثل الأعضاء التناسلية، ولكن هذا أقل حدوثاً. ويُعتقد أن غالبية حالات سرطان الخلايا القاعدية تحدث بسبب التعرُّض الطويل للأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس.

العلاج والوقاية من سرطان الخلايا القاعدية

يشير الموقع الطبي الأمريكي الى أن الهدف من علاج سرطان الخلايا القاعدية هو استئصال الورم بأكمله ويعتمد اختيار نوع العلاج الأنسب والأفضل بالنسبة للمريض على نوع السرطان الذي أصيب به ومكانه وحجمه، كما يعتمد اختيار نوع العلاج على ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها المريض بسرطان الخلايا القاعدية أم أنها حالة متكررة.

يُعالَج سرطان الخلايا القاعدية أيضًا بالجراحة لاستئصال الورم السرطاني بالكامل وبعض الأنسجة السليمة المحيطة به.

وللتقليل من خطورة الإصابة بسرطان الخلايا القاعدية، يقول استشاري امراض الدم و الأورام مروان العكشة لبي بي سي:"يجب تجنب الشمس خلال فترة منتصف النهار، واذا تم التعرض لأشعة الشمس المباشرة يجب استخدم مستحضر للوقاية من الشمس، ويُنصح بوضعه بكمية وفيرة، وتكرار ذلك عند السباحة أو التعرُّق".

التعليق على الصورة، للوقاية من سرطان الخلايا القاعدية يجب تجنب أشعة الشمس المباشرة

وينصح الاطباء بشكل عام بفحص الجلد بانتظام، وإبلاغ الطبيب بالتغيُّرات التي قد تَطرأ عليه. تفحَّص البَشَرة يكون من خلال البحث عن حالات النمو الجديدة في البَشَرة أحيانًا أو تغييرات في الشامات الموجودة، والنَّمَش، والنتوءات، والوحمات.

مشاهير أصيبوا بسرطان الخلايا القاعدية

بشرة المشاهير قد تبدو مثالية للغاية أمام عدسات الكاميرات ولكن هذا لا يمنع إصابة المشاهير بمرض سرطان الجلد، فمن أشهر نجوم ونجمات هوليوود الذين أصيبوا بسرطان الخلايا القاعدية الممثل الأسترالي هيو جاكمان والذي تم تشخيصه بالمرض في شهر مايو / أيار عام 2014.

الممثلة الأمريكية ديان كيتون شُخصت بمرض سرطان الخلايا القاعدية عندما كانت في الحادية والعشرين من عمرها وخضعت بعدها لعدد من العمليات الجراحية لإزالة الأورام السرطانية الجلدية، كيتون تحدثت عن واحد من أهم أسباب إصابتها بمرض سرطان الجلد وهو تعرضها لأشعة الشمس المباشرة من أجل الحصول على بشرة برونزية دون استخدام واقيات شمسية.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الممثلة الأمريكية بروك شيلدز أصيبت بسرطان الخلايا القاعدية عام 2009

وكشفت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز في عام 2009، عن خضوعها لإزالة عدد من الخلايا السرطانية في وجهها بعد إصابتها بسرطان الخلايا القاعدية، شيلدز قالت إن سبب إصابتها بالمرض يعود الى قيامها بالجلوس خلال فترة المراهقة تحت أشعة الشمس لفترات طويلة للحصول على بشرة برونزية دون استخدام كريم للحماية من أشعة الشمس.