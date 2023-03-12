الديوان الملكي في الأردن يُعلن إقامة حفل زفاف الأميرة إيمان مساء اليوم

ختام عامر

بي بي سي نيوز عربي

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أقامت العائلة الملكية حفل حناء للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمّان

تتجهُ أنظار العالم اليوم نحو المملكة الأردنية الهاشمية التي تحتفل بعقد قران الابنة الكبرى للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأميرة إيمان على خطيبها الفنزويلي ذو الأصول اليونانية ترميوتس جميل يرميوتيس. ومن المقرر أن يُقام حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني مساء اليوم الأحد حسبما أعلن الديوان الملكي الأردني.

وقد تضاربت الأنباء حول مكان إقامة الحفل، حيث رجّح مصدرٌ لبي بي سي أن الحفل سيُقام في أحد القصور الملكية في العاصمة الأردنية عمان.

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أنها ستقوم بنقل جزءٍ من حفل الزفاف في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وكانت الملكة الأردنية رانيا العبدالله، قد أقامت الثلاثاء الماضي في قصر الحسينية حفل حناء للأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفاتٍ وأغانٍ تراثيةٍ وشعبيةٍ أردنية قدمتها فرقة (نايا) التي تُعتبر أول فرقة نسائية في المملكة. ونشرت الملكة رانيا بعض الصور والمقاطع المصوّرة من حفل حناء ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، حيث تظهر العروس في ثوبها المطرز باللون الأبيض بتوقيع المصممة الأردنية ريما دحبور، والذي زينته بحزام ذهبي.

وفي الخامس من يوليو/ تموزعام 2022، أعلن الديوان الملكي رسمياً خطوبة الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس، بحضور أفراد الأسرة الملكية.

هذا ومن المقرر أن يشهد الحدث تجمعاً من الشخصيات الرسمية من دول المنطقة بالإضافة إلى أفراد من العائلات المالكة، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية أردنية.

وكانت الملكة رانيا قد نشرت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على انستغرام مقطع فيديو لمراحل حياة ابنتها الأميرة إيمان قائلة "بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار... الله يوفقك وينور دربك. شكراً للفنانة المبدعة اليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان… صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب".

من هي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني؟

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني هي الابنة الأولى للملك عبد الله وزوجته الملكة رانيا والثانية في ترتيب الأسرة المالكة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهي من مواليد 27 سبتمبر/أيلول عام 1996. ويصغرها كلا من شقيقتها الأميرة سلمى والأمير هاشم.

صدر الصورة، Queen Rania Al Abdullah on Instagram التعليق على الصورة، يكبُر الأميرة إيمان شقيقها الأمير حسين الذي تسلّم ولاية العهد عام 2009

وقد أنهت الأميرة إيمان دراستها الثانوية في مدرسة أكاديمية عمان الدولية (IAA) عام 2014 حيث تخرجت من المرحلة الثانوية، وحصلت خلال مسيرتها الدراسية على جائزة في علوم الرياضة وجائزة في مبحث العلاقات الدولية.

ودرست الأميرة البالغة من العمر 27 عاما في جامعة جورجتاون في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

من هو جميل ألكساندر ترميوتس؟

العريس الذي ستحتفل الأميرة إيمان بنت عبدالله بزواجها منه هو جميل ألكساندر ترميوتس، الذي وُلد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس عام 1994 من أصول يونانية. ويحمل ترميوتس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا الأمريكية، وهو أكبر أشقائه وهم: شقيقه أليخاندروس وشقيقته أليكسيا.

وبعد تخرجه من الجامعة عمل كمؤسس مشارك وشريك في شركة "Outbound Ventures" المالية. وعمل سابقاً في شركة "DPM Capital" وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار، لها أسهمٌ في شركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. كما عمل سابقاً مديراً في شركة "AMARLA" وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA).

ويُقيم ترميوتس البالغ من العمر 29 عاما حاليا في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

صدر الصورة، Royal Hashemite Court on Instagram التعليق على الصورة، أعلن الديوان الملكي في الأردن خطوبة الأميرة إيمان على جميل ألكسندر ترميوتس في يونيو/ حزيران عام 2022