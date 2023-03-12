طائفة شهود يهوه بهامبورغ: في حالة صدمة بعد إطلاق نار جماعي

قبل ساعة واحدة

التعليق على الصورة، يقول مايكل تسيفيداريس، المتحدث باسم الطائفة: "نصلي معاً، ونبكي معاً"

في قاعة مضاءة بشكل جيد في منطقة صناعية، تصطف عدد من الكراسي الفارغة أمام منبر خشبي عادي، فقد ألغى شهود يهوه من هامبورغ جميع اجتماعاتهم بعد حادث إطلاق النار المميت الخميس في كنيسة المدينة والذي أودى بحياة سبعة أشخاص، بما في ذلك طفل لم يولد بعد.

وقع الهجوم بعد وقت قصير من انتهاء المصلين من اجتماعهم. ويقول مايكل تسيفيداريس، المتحدث باسم طائفة شهود يهوه، إن الشرطة أخبرتهم أنها لا تستبعد حدوث "هجوم مُستلهم".

يرتدي مايكل بدلةً رسميةً أنيقة، لكن أثر التعب والصدمة واضحة على محياه، بعد مقتل اثنين من أصدقائه في الهجوم.

يخبرنا مايكل أنه قضى ليلة الخميس مع ناجين في المستشفى وفي مركز الشرطة، كما عزّى عدداً من الأقارب خلال انتظارهم في مركز طوارئ أنشأ على عجل للحصول على أخبار أحبائهم.

"من الصعب أن نتخيل - مجموعة من الأشخاص يجلسون معاً خلال إحدى الأمسيات في الكنيسة ، يقرؤون الكتاب المقدس، يغنون، ويصلون معاَ. ثم يقضون دقيقتين معاَ للتحدث مع بعضهم البعض بعد الاجتماع، ثم فجأة يتحول مشهد الحب هذا إلى مشهد حقد وموت" يقول مايكل.

أن يكون القاتل عضواً سابقاً في طائفة شهود يهوه حقيقة يصعب تقبلها هنا وهو الأمر الذي فاقم حجم المأساة.

المحققون الذين يبحثون في حادث إطلاق النار يقولون إن القاتل تخلى عن طائفة شهود يهوه في "ظروف غير جيدة".

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يقول تسيفيداريس، المتحدث باسم الطائفة إنه لا يعرف سبب مغادرة الرجل، ولا يعرفه شخصياً، وكان يبدو متردداً خلال التحدث عنه.

أولئك الذين يتخلون عن طائفة شهود يهوه غالباً ما يتم "فصلهم" أو مقاطعتهم من قبل معظم أفراد الطائفة؛ ممارسة يشار إليها أحياناً باسم "التنكر".

هذا وكشفت الشرطة أنها تلقت مؤخراً رسالة من مجهول، حذر فيها صاحب الرسالة من أن المهاجم كان يحمل مسدساً، وأنه غير متزن عقليا وغاضب من الطوائف الدينية، بما في ذلك شهود يهوه.

يقول تسيفيداريس في هذا الصدد: " لقد ترك الطائفة قبل عامين، والآن يظهر فجأة، ويتصرف ضد جميع المبادئ التي ندافع عنها".

يجتمع أعضاء الطائفة حاليا عبر الانترنيت. تسيفيداريس، الذي يشير إلى زملائه الأعضاء على أنهم إخوة وأخوات، كثيرا ما يتحدث عن الطمأنينة التي يمكن الإحساس بها عبر دعم بعضهم البعض، "نصلي معا، ونبكي معا" يقول تسيفيداريس.

يفكر أعضاء الطائفة كثيرا في أولئك المصابين بجروح خطيرة في المستشفى، يصر تسيفيداريس على التأكيد على أن علاجهم لن يتأثر أبدا برفض قبول عمليات نقل الدم، إذ يعتقد أعضاء شهود يهوه أن "الله يحرم ذلك".

يخبرنا المتحدث باسم الطائفة، أن المصابين لازالوا في مرحلة الخطر، لكن الأطباء يقولون إن هناك فرصاً عادلة لنجاة معظمهم.

ينصب التركيز حاليا على دعم من فقدوأ أحباءهم، وأيضا المصابين بصدمات نفسية، " لا أحد يترك وحيدا في حزنه" يقول تسيفيداريس.