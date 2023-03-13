تونس: البرلمان الجديد بين الأمر الواقع وعدم اعتراف المعارضة به

محمد مجاهد

بي بي سي نيوز عربي

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مجلس النواب التونسي حيث عقدت أولى جلسات البرلمان الجديد

شهدت تونس العاصمة انطلاق أولى جلسات مجلس نواب الشعب الجديد بحضور 154 نائبا من أصل 161 وبانتظار استكمال شغل المناصب السبع المتبقية من خلال انتخابات في الخارج. انعقاد البرلمان التونسي الجديد ينظر إليه على أنه آخر المحطات ضمن خارطة طريق سبق وأعلنها الرئيس قيس سعيد منتصف شهر ديسمبر /كانون الأول عام 2021 لإعادةِ رسم المشهد السياسي في البلاد، وبعد انتخابات جرت على مرحلتين في ديسمبر / كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين شهدت مشاركة ضعيفة بلغت نسبة المشاركة فيهما على التوالي 11.2 و11.4 في المائة.

واللافت للنظر أن الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي الجديد وإن كانت تعقد في ظل تساؤلات عن مدى ما يحظى به المجلس من شرعية، وبينما لم يسمح للصحفيين المحليين والدوليين بحضورها فإنه سمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث وفق منظمون.

نقابة الصحفيين تعلق على منع الصحفيين المحللين والدوليين من تغطية الجلسة

قوبل قرار منع تغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد بإدانةٍ شديدةٍ من نقابة الصحفيين التونسية والتي أصدرت بياناً أكدت فيه إدانتها الشديدة والمطلقة لهذه "السابقة الخطيرة" التي تصادر حقاً مكفولاً بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الأفواه على حد ما جاء في البيان، من جانيه يقول الإعلامي والأكاديمي التونسي كمال بن يونس لبي بي سي إن "التغطية لا تعني التأييد أو المعارضة" ويضيف أن "ذلك يمثل سابقةً في حد ذاتها حيث إن البرلمان التونسي منذ الخمسينسات إبان عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ثم خلال عهد الرئيس المعزول زين العابدين بن علي ثم ثورة 2011 وانتخاب المجلس التأسيسي في أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام وبدأ البرلمان الأول ثم الثاني والثالث كان البرلمان مفتوحا دائما أمام الإعلاميين بما في ذلك صحافة المعارضة". ويقول يونس إن "ترك الصحفيين التونسيين في الشارع وعدم السماح لهم بالدخول للبرلمان يمثل إهانةً لهم".

صدر الصورة، MOHAMED MESSARA/EPA-EFE/REX/Shutterstock التعليق على الصورة، صحفيون تونسيون يطالبون بحرية الصحافة خلال مسيرة أمام مقر الحكومة في العاصمة تونس

"برلمان غير شرعي"

مع كل خطوة يعلن عنها الرئيس قيس سعيد منذ إعلان إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/تموز من عام 2021 يتكرر الحديث عن مدي الشرعية القانونية والمصداقية الشعبية التي تحظى بها هذه الإجراءات، وقد تجلى ذلك في البرلمان التونسي الجديد الذي تكوّن وفق انتخاباتٍ جرت بموجب قانون مثير للجدل أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر عام 2022 بدلاً من القانون الانتخابي لعام 2014. من جانبه قال سمير ديلو عضو جبهة الخلاص الوطني وعضو البرلمان المنحل لبي بي سي إن "الجبهة ترفض الاعتراف بالمجلس الجديد باعتباره منبثق عن دستور انقلابي غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية وجدد تمسك الجبهة بالبرلمان المنتخب في عام 2019 وبدستور عام 2014 باعتبارهما الذين يحظيان بالشرعية دون سواهما".

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وفق الفصل الـ71 من دستور 2022 والذي صاغه الرئيس قيس سعيد فإن الأجل الأقصى لعقد أولى جلسات البرلمان هو بعد 15 يوما من إعلان النتائج أي يوم الثاني عشر من مارس/آذار 2023 ما فتح الباب أمام عدة تأويلات وتناقضات أمام تفسير الفترة القانونية لانعقاد البرلمان وتقول فاطمة كمون المحللة القانونية ونائب رئيس جمعية الكرامة للحقوق والحريات لبي بي سي إنه "بالفعل تنتهي مهلة انعقاد البرلمان الجديد يوم 12 مارس/آذار" ولكنها تستطرد موضحةً أنه بدون احتساب أيام العطل والتي توافق يومي السبت والأحد من كل أسبوع فإن الأجل القانوني لانعقاد البرلمان يكون ممتدا حتى 16 من مارس/آذار الجاري.

وتمضي كمون في حديثها قائلة إن "النواب الجُدد سيمارسون صلاحيات محدودة ففيما كان البرلمان السابق يتمتع بقوة عرض مشاريع القوانين وفقا لدستور 2014، سيفقد البرلمان الجديد هذه الصلاحية بعد أن سيطر عليها الرئيس الذي اكتسب حق عرض مشاريع القوانين مع أولوية النظر فيها، في حين أصبح للنواب حق عرض مقترحات القوانين بشرط أن تكون مقدمة من 10 نواب".

في المقابل يقول مؤيدو سعيّد إن "البرلمان الجديد سيكون مؤثراً في التوازنات السياسية مع الرئيس، وفي تمرير مشاريع القوانين، وفي مراقبة الحكومة وسحب الثقة منها".

مع بدء البرلمان الجديد أعماله تُثار عدة تساؤلات عما إذا كانت أزمة تونس السياسية قد أوشكت على نهايتها أم ما زالت ترواح مكانها وتقول فاطمة كمون، نائب رئيس جمعية الكرامة للحقوق والحريات: "هل انعقاد البرلمان يعني انتهاء الفترة الاستثنائية التي عاشتها تونس أم أنها ما زالت تحت سلطة المراسيم؟".