روسيا وأكرانيا: الناتو يدين نية موسكو نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بعد إعلان بوتين

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أعلن الرئيس بوتين أنه سينشر أسلحة نووية في بيلاروسيا المجاورة

ندد حلف الناتو بالخطاب الروسي ووصفه بأنه "خطير" و"لامسؤول"، بعد قرار فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وتراقب المنظمة الوضع عن كثب، مؤكدة على أن هذه الخطوة لن تقودها إلى تغيير استراتيجيتها النووية.

يأتي هذا بينما ترى الولايات المتحدة أنه لا توجد هنالك مؤشرات بشأن نية روسيا استخدام أسلحة نووية.

وتشترك بيلاروسيا في حدود طويلة مع أوكرانيا، وكذلك مع أعضاء الناتو بولندا وليتوانيا ولاتفيا.

من جانبها، دعت أوكرانيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمواجهة التهديد المحتمل بعد إعلان بوتين.

وقال بوتين إن موسكو لن تنقل أسلحتها إلى مينسك وأن الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وهو حليف قوي للكرملين ومؤيد لغزو أوكرانيا، أثار القضية معه منذ فترة طويلة.

وتقول أوكرانيا إن هذه الخطوة تنتهك اتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو اتهام نفاه الرئيس بوتين، مقارناً خطوته بنشر الولايات المتحدة أسلحتها في أوروبا.

لكن الناتو عد إشارة روسيا إلى المشاركة النووية بأنها "مضللة".

وقال متحدث باسم الحلف إن"حلفاء الناتو يتصرفون باحترام كامل لالتزاماتهم الدولية".

كما اتهم التحالف العسكري روسيا بالخرق المستمر لالتزاماتها الخاصة بالحد من التسلح، بما في ذلك قرار الدولة بتعليق معاهدة "ستارت الجديدة"، وهي صفقة تم توقيعها في عام 2010 تحد من عدد الرؤوس النووية الأمريكية والروسية وتمنح كل منهما سلطة التفتيش على الآخر.

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واتهم مستشار أمني كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، روسيا بجعل بيلاروسيا "رهينة نووية".

وكتب أوليكسي دانيلوف على موقع تويتر أن خطط روسيا تمثل "خطوة نحو زعزعة الاستقرار الداخلي" في بيلاروسيا، وتوقع أن تزداد المشاعر المعادية لروسيا في البلاد.

وقالت زعيمة المعارضة البيلاروسية المنفية سفياتلانا تسيخانوسكايا، إن نشر روسيا لأسلحة نووية في بلادها "يتعارض بشكل صارخ مع إرادة الشعب البيلاروسي" وسيجعلها هدفا محتملاً لشن ضربات انتقامية.

لكن يوري ساك، مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية، قال لبي بي سي إن أوكرانيا اعتادت على التهديدات النووية من روسيا، مضيفا أن الانتشار في بيلاروسيا لن يغير نتيجة الحرب.

مضيفا قوله إنه: "لا يمكنهم الانتصار في هذه الحرب لأنها بالنسبة لهم غير مستدامة، ولا يمكن الفوز بها، ولاهزيمة أوكرانيا لأننا كنا نعيش في ظل التهديد الافتراضي بضربة نووية محتملة منذ اليوم الأول للغزو الواسع النطاق".

قال ساك إنه لا يوجد شيء جديد في سلوك روسيا، إذ كانت تنشر معدات عسكرية في بيلاروسيا منذ بداية الحرب في عام 2022.