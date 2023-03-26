بنيامين نتنياهو يقيل وزير دفاعه لمطالبته بإلغاء خطط إصلاح النظام القضائي

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أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت بعد مطالبته بإلغاء الخطط المثيرة للجدل المتعلقة بإدخال تعديلات على النظام القضائي.

وقد استدعى نتنياهو غالانت إلى اجتماع وأبلغه بأنه لم يعد يثق به كوزير للدفاع.

وكانت الخطط الرامية إلى الحد من صلاحيات القضاء قد قادت إلى أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

ووصف غالانت، خطط نتنياهو بأنها "تشكل خطرا واضحا ومباشرا" على أمن البلاد.

وقال غالانت في بيان متلفز مختصر نشر مساء السبت، إن أفراد قوات الجيش الإسرائيلي، يشعرون بالغضب والإحباط، بدرجة لم يشهدها من قبل.

وكسب وزير الدفاع دعم بعض من زملائه في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، لكن آخرين من اليمين المتشدد طالبوا برحيله.

وتواصلت الاحتجاجات على التغييرات المقترحة على النظام القضائي مساء الأحد، مع قيام محتجين بإغلاق شوارع رئيسية في مدينة تل أبيب.

وتعتبر التعديلات القضائية جزءا لا يتجزأ، من خطط اليمين الإسرائيلي، الذي يشكل حكومة ائتلافية، تعد الأكثر تشددا في تاريخ البلاد، وتستهدف تقليص سلطات الهيئة القضائية.

وتتضمن التعديلات السماح للبرلمان بتغيير قرارات المحكمة العليا، في خطوة يصفها المنتقدون بأنها ستقوض استقلالية القضاء، وتمكن الساسة من استغلاله.

لكن نتنياهو يقول إن الإصلاحات تستهدف منع المحاكم من استغلال السلطات المتاحة لها، وإن الشعب صوت لهم من أجل تلك الإصلاحات في الانتخابات الأخيرة.

ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد إقالة غالانت من منصبه بأنها "انحطاط جديد" للحكومة.