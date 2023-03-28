أزمة لبنان: لاجئون سوريون يجمعون البلاستيك لكسب قوت يومهم

لينا سنجاب

بي بي سي نيوز، بيروت

قبل 37 دقيقة

صدر الصورة، Lee Durant / BBC التعليق على الصورة، جمع البلاستيك من صناديق القمامة هو الطريقة الوحيدة التي تمكن ديري فياض من إطعام أفراد أسرته وإيوائهم

ينقب ديري فياض في صناديق القمامة بالعاصمة اللبنانية بيروت بحثا عن البلاستيك وغيره من المواد التي يمكن إعادة تدويرها. ورغم الأجر الزهيد مقابل هذا العمل، إلا أن ديري الذي لديه ثلاثة أبناء ليس أمامه خيار آخر لإطعام أسرته.

يقول، بينما يواصل بحثه في النفايات: "أبدأ مبكرا في الساعة 8:30 صباحا، وأعمل على مدى 12 ساعة".

لا يرتدي ديري قفازات أو ملابس واقية، ومع ذلك يدفع بجسده إلى داخل الصندوق، ويفتح أكياس القمامة البلاستيكية ليرى ما الذي يمكن أن يعثر عليه. يكسب ديري حوالي 250 ألف ليرة لبنانية (1.63 دولار ) في اليوم.

كان ديري البالغ من العمر 26 عاما من سكان مدينة الرقة السورية، وهو الآن من بين مليون شخص سوري لجأوا إلى دولة لبنان المجاورة بسبب الحرب الأهلية الضارية التي بدأت في بلادهم قبل 12 عاما.

ولكن لبنان في الوقت ذاته يواجه أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة منذ ما يقرب من أربع سنوات. ويعاني مئات الآلاف من اللبنانيين حاليا من الفقر، ويجد الكثير منهم صعوبة بالغة في تحمل نفقات الطعام والدواء.

صدر الصورة، Lee Durant / BBC التعليق على الصورة، يبذل ديري قصار جهده لإعالة زوجته وأبنائه الثلاثة

في عام 2019، عجزت الحكومة عن سداد ديونها الخارجية وانهارت عملة البلاد. وفي مارس/آذار من العام الحالي، بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث أصبح الدولار الواحد يساوي حوالي 110 ألف ليرة لبنانية - وهو ما يعني أنها فقدت كل قيمتها تقريبا منذ عام 2019.

ورغم أن الجميع هنا في لبنان تأثروا بشكل كبير جراء تلك الأوضاع الاقتصادية المتردية، فإن اللاجئين السوريين يقبعون في أدنى سلم الفقر.

الكثير من هؤلاء اللاجئين، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما، لجأوا إلى إعادة تدوير النفايات في محاولة لإطعام أنفسهم.

وبينما توجد منظمات غير حكومية تشجع سكان بيروت على إعادة التدوير، فإنه لا يعتبر ممارسة شائعة هنا، وقد أسست مشروعات تجارية لمعالجة المنتجات البلاستيكية وإعادة استخدامها في تصنيع منتجات تجارية وزراعية، على سبيل المثال.

صدر الصورة، Lee Durant / BBC التعليق على الصورة، الكثير من اللاجئين يجمعون البلاستيك من صناديق القمامة في بيروت لإعادة تدويره

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يملأ ديري حقيبته البلاستيكية الضخمة بزجاجات المياه الفارغة. وبينما وقفت لمشاهدته عن قرب، جعلتني الرائحة الكريهة المنبعثة من صندوق القمامة أجد صعوبة في التنفس، وهو ما أثار دهشتي واستغرابي لأنني أراه يواصل عمله في هذه الظروف - وهو يبتسم.

يعمل ديري لساعات طويلة، ويقضي بعض وقته مع القطة أمبر التي تعيش في المنطقة، ويطعمها ما يجد من بقايا طعام في صناديق القمامة.

يعيش ديري مع زوجته يمامة وأبنائه الثلاثة في غرفة داخل شقة يتقاسمونها مع أسرتين أخريين، في مبنى لا يبعد كثيرا عن الكورنيش البحري الشهير حيث يقوم بجمع البلاستيك. وينفق ديري غالبية ما يكسب من مال كل شهر على الإيجار.

الغرفة صغيرة، وبها مصباح كهربائي واحد وغطاء أرض بلاستيكي، وبعض المراتب والفرش الموضوعة جانبا. لديهم زجاجات من المياه في الشرفة يستخدمونها للاغتسال، وموقد طبخ صغير يعمل بالغاز.

بمجرد أن يصل إلى بيته، يحتضن ديري أبناءه بحرارة.

يقول: "لا أستطيع تحمل تكلفة إلحاق أبنائي بالمدرسة، أو توفير حياة كريمة لهم. إنني بالكاد أدبر ما يسد رمقنا، لكن ذلك أفضل من أن أهين نفسي وأتسول في الشوارع".

صدر الصورة، Lee Durant / BBC التعليق على الصورة، يستأنس ديري بالقطة أمبر، التي يطعمها من فضلات الطعام الملقاة في صناديق القمامة

الكثير من زملاء ديري في العمل أتوا أيضا من مدينة الرقة في شمال سوريا. لقد فروا جميعا من الحرب ومن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، لكن الحياة صعبة في لبنان، وهذه هي الوظيفة الوحيدة التي استطاعوا الحصول عليها.

في الأعوام الأخيرة، وبسبب الأزمات المالية، حل عمال سوريون، يحصلون على رواتب زهيدة بالعملة المحلية، محل العمال القادمين من بنغلاديش والذين كانوا يقومون بتلك الأعمال.

وفي أحد مكبات النفايات، حيث تجري إعادة تدوير البلاستيك وتخزينه قبل بيعه، من الصعب وصف الرائحة - إنها خانقة، ولا يمكن تخيل أن العمال يتعرضون لها بشكل يومي وبدون أي إجراءات واقية على ما يبدو.

ويعيش في المبنى الذي يعلو المكب عدة رجال، جميعهم من الرقة. يشعرون بالخوف من التحدث إلينا. يقولون إنهم يخشون أن يتم ترحيلهم إلى سوريا.

تنتشر مبان مثل هذا عبر أنحاء المدينة، يعيش بها حوالي 15 إلى 20 رجلا في شقق مزدحمة سيئة التجهيز لكي يتشاركوا في تحمل نفقة الإيجار.

وفي نهاية كل دوام عمل، يجمع ديري وزملاؤه ما عثروا عليه خلال اليوم من بلاستيك في مخزن مخصص لذلك الغرض، أو يسلمونه لمدير لبناني في واحد من المراكز، والذي يقوم بوزن حقائبهم قبل دفع أجورهم.

وككثيرين غيره، لبنانيين كانوا أم سوريين، يتحرق ديري للرحيل من البلاد. وبعد أن تضاءلت آماله في العودة إلى سوريا آمنة، يتوق الشاب السوري إلى حياة جديدة في مكان بعيد عن هنا.