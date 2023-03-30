خالد بن زايد: ماذا نعرف عن ولي عهد أبو ظبي الجديد؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تخرج الشيخ خالد من أكاديمية ساندهيرست العسكرية في المملكة المتحدة

عيّن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء نجله الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليّاً للعهد في إمارة أبوظبي، كما عيّن إخوته في مناصب عليا أخرى.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية التعيينات التي تعد الأبرز في عهد رئيس الدولة منذ تسلمه منصبه في أيار/مايو 2022 إثر وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وشملت تعيين نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة، جنباً إلى جنب مع نائب الرئيس الحالي حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وعيّن الشيخ طحنون والشيخ هزّاع نائبين لحاكم الإمارة.

من هو ولي عهد أبو ظبي الجديد؟

ولد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان 8 يناير/كانون الثاني 1982، وهو الابن الأكبر للشيخ محمد بن زايد، ووالدته هي الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان.

تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية في المملكة المتحدة، وخدم بجهاز أمن الدولة.

عُيّن رئيساً لجهاز أمن الدولة بدرجة وزير بموجب مرسوم اتحادي بتاريخ 15 فبراير/شباط 2016، واستمر في منصبه حتى 17 يناير/ كانون الثاني 2017 عندما عُيّن نائباً لمستشار الأمن الوطني بدرجة وزير.

وأصبح الشيخ خالد عضواً بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بموجب مرسوم أميري صدر بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2019.

وبعد نحو 9 أشهر، عيّن الشيخ خالد رئيساً لمكتب أبوظبي التنفيذي، وأصبح مسؤولاً عن كل ما يخص المجلس التنفيذي من موضوعات مرفوعة أو خطط أو طلبات أو تخطيط.

كما يشغل الشيخ خالد عضوية مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للاستثمار وشركة بترول الامارات (أدنوك).

"ولاية عهد متوقعة"

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منذ تأسيس الدولة لم يترأس الإمارات سوى حكام من إمارة أبوظبي، بينما كان نواب الرئيس هم حكام إمارة دبي.

ولذا راجت، خلال الشهور الماضية، الكثير من التكهنات بإمكانية تعيين الشيخ خالد ولياً لعهد أبوظبي، خاصة في ظل ظهوره البارز في العديد من اللقاءات السياسية.

وشارك الشيخ خالد في عدد من المناسبات المهمة، إذ ظهر مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022، وهو يوقع معه اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك على هامش الزيارة التي أجراها لطوكيو.

كما ترأس وفد الإمارات المشارك في مراسم تشييع جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، في العاصمة طوكيو، بحضور عدد من قادة وزعماء دول العالم، وكان حضوره للجنازة لافتاً، خاصةً أن دول الخليج أرسلت زعماءها أو وزراء بارزين للمشاركة فيها.

وأشرف الشيخ خالد في فبراير/شباط 2023، على عملية "الفارس الشهم"، التي أطلقتها دولة الإمارات لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا، من خلال تسيير جسر جوي لنقل فرق البحث والإنقاذ والمعدات الطبية والمساعدات اللازمة.