سيني وورلد تتراجع عن بيع أسهمها بعد فشلها في العثور على مشتر

مونيكا ميلر

بي بي سي نيوز

قبل 44 دقيقة

صدر الصورة، 20th Century Studios التعليق على الصورة، تم تقديم فلم قبيلة جديدة، Metkayina Clan، في The Way of Water

تقول سيني وورلد إنها توصلت إلى اتفاق مشروط مع المقرضين للخروج من الإفلاس.

الشركة، التي تمتلك سلسلة "بيكتشر هاوس" Picturehouse في المملكة المتحدة، أعلنت عن خطط لجمع 2.26 مليار دولار (1.8 مليار جنيه إسترليني) من التمويل الجديد.

وكانت "سيني وورلد" قد تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة العام الماضي، إذ كانت ترزح تحت وطأة ديون بقيمة خمسة مليارات دولار.

وقال الرئيس التنفيذي موكي جريدنجر : " إن هذه الاتفاقية مع المقرضين تعد علامة ثقة في أعمالنا، وتدفع سيني وورلد بشكل كبير نحو تحقيق استراتيجيتها طويلة الأمد في بيئة ترفيهية متغيرة".

وقالت الشركة إنها ستواصل النظر في مقترحات لبيع أعمالها خارج الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا.

وفي مذكرة أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في المنطقة الجنوبية من ولاية تكساس، قالت الشركة إن عائدات زيادة رأس المال ستُستخدم لتمويل تحول الأعمال بما في ذلك التكاليف المتعلقة بإعادة هيكلة ديونها.

يذكر أن أسهم مجموعة "سيني وورلد"، شهدت تراجعا، الإثنين، بأكثر من 20٪.

وتعد مجموعة "سيني وورلد"، ثاني أكبر سلسلة سينيمائية من حيث عدد الشاشات، وذلك بأكثر من تسعة آلاف شاشة في حوالي 750 منطقة.

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دور السيمنا واحدة من أكثر الصناعات تضررا خلال وباء كورونا، إذ أجبر العديد منها على الإغلاق، لمدد طويلة خلال فترة الحظر الصحي، أو اضطر بعضها للعمل بسعة أقل بسبب قواعد التباعد الاجتماعي.

وفي هذا الصدد سجلت "سيني وورلد"، خسارة فادحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 بعد أن اضطرت لإغلاق بعض دور السينما مؤقتا، كما تأخرت استوديوهات الأفلام في إصدار بعض الأفلام التي تم ترويجها.

كما شهدت أسهم الشركة تراجعا في لندن بأكثر من 90٪ خلال العام الماضي مع قلق المستثمرين بشأن مستقبلها. القيمة السوقية الحالية لأسهمها أقل من 40 مليون جنيه إسترليني (49.1 مليون دولار).

وتواجه دور السينما أيضا منافسة شديدة من منصات رقمية، والتي زادت شعبيتها خلال عمليات الإغلاق.

ففي عام 2020، انتقدت شركتا "سيني وورلد"، ومنافستها AMC ، التي تمتلك سلسلة "أودن سينما" Odeon Cinemas ، شركة "يونفرسيل بيكترز" Universal Pictures لإطلاقها ترولز: جولة حولة العالم عبر الإنترنت، في وقت اضطرت دور السينما إلى الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

بعدها مباشرة، وقعت "سيني وورلد"، صفقة مع "وورنر بروس" Warner Bros لعرض الأفلام في المسارح قبل بثها.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة نتفلكس العملاقة للبث عن انخفاض حاد في عدد المشتركين بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.

وبعد تخفيف قيود الإغلاق، انتعشت نوعا ما دور السينما التي استقطبت عددا كبيرا بسبب عرض أحدث أفلام هوليوود.

ومن بين الأفلام الناجحة في شباك التذاكر في الأشهر الأخيرة: