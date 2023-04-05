المسجد الأقصى: اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات المصلين المتحصنين داخل المسجد

قبل 36 دقيقة

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اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع عشرات المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى في القدسالشرقية المحتلة.

وتقول الشرطة إنها نفذت مداهمة قبل الفجر بعد تحصن من وصفتهم بـ"المحرضين" داخل المسجد ورشقهم للشرطة بالألعاب النارية والعصي والحجارة.

ويقول فلسطينيون إن 14 شخصا أصيبوا بعد أن استخدمت الشرطة قنابل الصوت والرصاص المطاطي لإخلاء المجموعة، وإن الشرطة قبضت على 350 شخصا.

وأطلقت تسعة صواريخ على الأقل من قطاع غزة في وقت لاحق على إسرائيل، وسمع دوي صفارات الإنذار بالقرب من سديروت.

وقال الجيش الاسرائيلي إنه اعترض خمسة صواريخ و"سقطت أربعة أخرى في مناطق مفتوحة".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن إطلاق النار حتى الآن، لكن يعتقد أن حركة حماس وافقت على إطلاق النار.

وحذر نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري من أن "الاعتداء على المقدسات الإسلامية سيكون له ثمن باهظ، وسنحرق الأرض تحت أقدامهم (الإسرائيليين)".

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إن طائراته الحربية استهدفت مواقع النشطاء.

وبدأت الاشتباكات في القدس الشرقية المحتلة بعد أن تحصن عدد من المصلين الفلسطينيين في المسجد بعد صلاة التراويح.

وتظهر اللقطات التي صورت من داخل المسجد الألعاب النارية التي أطلقها المتحصنون.

وقالت شرطة الاحتلال إن المتحصنين رشقوها بالحجارة، مما أدى إلى إصابة ضابط شرطة.

ويظهر مقطع فيديو آخر أفراد الشرطة الإسرائيلية وهم يضربون فلسطينيين بالعصي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت لاحق إن القوات الإسرائيلية تمنع مسعفيه من الوصول إلى المسجد.

وكان نشطاء فلسطينيون قد دعوا في وقت سابق المسلمين إلى التحصن في المسجد وحمايته بعد ورود تقارير تفيد بأن المصلين اليهود يريدون ذبح قرابين من الماعز في الحرم بمناسبة عيد الفصح الذي يبدأ الأربعاء.

وقد تصاعد التوتر في بداية هذا العام بين الجانبين وأودى الصراع بحياة أكثر من 90 فلسطينيا و15 إسرائيليا.

إدانات من مصر والجامعة العربية

وأدانت الجامعة العربية اليوم اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين بداخله والقبض على نحو 400 فلسطيني.

وقال البيان الصادر عن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن هذه التصرفات التي وصفها بغير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس مشاعر ملايين المسلمين حول العالم خاصة في شهر رمضان.

ودعا البيان المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن للتحرك العاجل من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي الذي ينذر بإشعال الأوضاع في الأراضي المحتلة، على حد وصفه.

وقال البيان إن التوجهات التي وصفها بالمتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية ستؤدي إلى مواجهات واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع لها حد.

كما أدانت مصر اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية المسجد الأقصى فجر الأربعاء.