الضفة الغربية: مقتل فلسطيني في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في أريحا

قبل 32 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، إسرائيل تقول إن قواتها تعمل في أريحا دون أن تدلي بأي تفاصيل.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت صبيا فلسطينيا في الـ15 من عمره بالرصاص خلال غارة على مخيم للاجئين بالقرب من أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن الصبي، الذي يدعى محمد فايز بلحان، أصيب في رأسه وبطنه بنيران القوات الإسرائيلية.

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن "شخصين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية" ونقلا إلى المستشفى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه نقل شخصا مصابا بعيار ناري في الرأس إلى المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته منخرطة في عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر للاجئين بالقرب من أريحا، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق قال الجيش إن جنديين أصيبا بجروح طفيفة خلال عملية ليلية في نابلس شمال الضفة الغربية.

وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي ما زالت فيه القوات الإسرئيلية في حالة تأهب قصوى بعد هجومين الجمعة الماضي، أحدهما في تل أبيب قتل فيه سائح إيطالي، وآخر في الضفة الغربية قتلت فيه شقيقتان بريطانيتان إسرائيليتان. ولا تزال إسرائيل تبحث عن الجناة.

ماذا حدث يوم الجمعة؟

ووقع الحادث بعد منتصف يوم الجمعة قُرب تقاطع الحمرا شمال غور الأردن، بينما كانت الشقيقتان في طريقهما بالسيارة إلى مدينة طبريا.

ولا تزال والدتهما، وتدعى ليا، في حالة حرجة بالمستشفى، بحسب تقارير إعلامية محلية. وكانت السيارة قد خرجت بهم عن الطريق بعد أن أطلق مسلح النار عليهن.

أما والدهما، وهو حاخام معروف، فكان يستقل سيارة أخرى. وكانت العائلة بالأساس تعيش في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن تهاجر إلى إسرائيل وتعيش في مستوطنة أفرات.

وأعلنت إسرائيل تعبئة لتعزيز قوات الجيش وحرس الحدود بعد وقوع هجومين في تل أبيب والضفة الغربية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، كما أرسل تعازيه إلى العائلة في تغريدة عبر تويتر باسم الشقيقتين القتيلتين.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مقتل فلسطيني في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في أريحا

وقال كبير حاخامات المملكة المتحدة إفرايم ميرفيس: "لا توجد كلمات يمكن أن تصف عمق صدمتنا وحزننا إزاء هذه الأخبار الموجعة للقلب".

وفي يوم الجمعة أيضا، لقي إيطالي مصرعه بينما أصيب سبعة آخرون بينهم ثلاثة بريطانيون بجروح، فيما يشتبه في كونه حادث دهْس وقع في تل أبيب.

وفي أثناء مظاهرة احتجاجية على خطط اقترحتها الحكومة الإسرائيلية تستهدف إدخال تغييرات على النظام القضائي، وقف المتظاهرون في تل أبيب يوم السبت دقيقة صمت حدادا على الشقيقتين والسائح الإيطالي.

ووقع الحادثان بعد ساعات من قيام طائرات حربية إسرائيلية بالإغارة على جنوبي لبنان وقطاع غزة مستهدفة مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية.