إيران تنشر كاميرات مراقبة لرصد النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، صورة لنساء إيرانيات يمشين أمام رجل دين في أحد شوارع طهران خلال شهر سبتمبر 2022

بدأت السلطات الإيرانية في تركيب كاميرات في الأماكن العامة للتعرف على النساء غير المحجبات ، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة إن النساء اللائي يتم التعرف عليهن سيتلقين رسالة نصية حول عواقب عدم تغطية شعرهن بالحجاب.

وقالت الشرطة إن ذلك سيساعد في منع "مقاومة قانون الحجاب".

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت العام الماضي بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بسبب ما زعمته أنه خرق لقواعد الحجاب.

ومنذ ذلك الوقت ، تخلت أعداد متزايدة من النساء عن الحجاب ، لا سيما في المدن الكبرى ، على الرغم من خطر الاعتقال.

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ويلزم القانون في إيران النساء بتغطية شعرهن بالحجاب منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 واتباعها تفسيرا متشددا للشريعة الدينية. وتواجه النساء اللائي ينتهكن القانون غرامات مالية أو اعتقالا.

ووصف بيان الشرطة الصادر يوم السبت الحجاب بأنه "أحد الأسس الحضارية للأمة الإيرانية" وحث أصحاب الأعمال على الالتزام بالقواعد من خلال "عمليات تفتيش دقيقة".

وقد تكررت الهجمات العلنية على النساء غير المحجبات.

وانتنشر مقطع فيديو لرجل يرمي الزبادي على امرأتين غير محجبتين على نطاق واسع على الإنترنت، وتم بعد ذلك القبض على المرأتين بموجب قانون الحجاب. وألقي القبض على الرجل أيضا.

وألقي القبض على آلاف المتظاهرين في إيران وأُعدم أربعة منذ ديسمبر / كانون الأول الماضي، بينما استمر المتشددون في الإصرار على فرض القانون.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم السبت الماضي على ضرورة ارتداء المرأة الإيرانية الحجاب "كضرورة دينية".

لكن رئيس القضاء الإيراني غولاغلام حسين محسني إيجي حذر يوم الجمعة من أن حملة قمع واسعة النطاق قد لا تكون أفضل طريقة لتشجيع النساء على اتباع القواعد.