التحرش الجنسي: أردنيات يروين تجاربهنّ

قبل 22 دقيقة

ابتزاز بعد ضمان الحماية

أما سارة (اسم مستعار لشابة أردنية)، فتصف كذلك ما تعرضت له أثناء عملها في منظمة دولية في الأردن، عندما تعرضت لتحرش لفظي وجسدي. كما حاول أحد مسؤوليها، وهو المسؤول الأعلى في المنظمة، الاقتراب منها ولمسها بطريقة "غير لائقة، وهو يتحدث باللغة الإنجليزية ويقول: I want your magical hand to touch me in so many different places، ما يعني "أريد أن تلمسني يداكِ الساحرتان".