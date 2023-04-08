إسرائيل تعلن تعبئة لتعزيز قوات الجيش وحرس الحدود بعد هجومين في تل أبيب والضفة الغربية

قبل ساعة واحدة

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أعلنت إسرائيل تعبئة لتعزيز قوات الجيش وحرس الحدود بعد مقتل 3 أشخاص في هجومين منفصلين يوم الجمعة.

ومات سائح إيطالي وأصيب 7 أشخاص في حادث دهس في تل أبيب.

وأطلقت الشرطة النار على المهاجم.

وفي وقت سابق قتلت شقيقتان، تحملان الجنسيتين الإسرائيلية والبريطانية، في إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح من مكان إطلاق النار على الشقيقتين، بالقبض على منفذي العملية.

وأضاف نتنياهو: "سنحاسبهم كما فعلنا مع جميع القتلة، دون استثناء، في الأشهر الماضية".

وجاء الهجومان بعد ساعات من غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان وقطاع غزة ردا على قصف صاروخي.

وزاد التوتر بعد مواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية ومصلين في المسجد الأقصى في وقت سابق.