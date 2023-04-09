إسرائيل تقصف أهدافا في سوريا بعد إطلاق صواريخ تجاه هضبة الجولان
أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف عسكرية داخل سوريا بعد إطلاق صواريخ تجاه هضبة الجولان.
وقالت إسرائيل إنها استخدمت طائرة مسيرة والمدفعية لضرب مجمع عسكري سوري ومنصات إطلاق صواريخ بعد إطلاق ستة صواريخ تجاه هضبة الجولان.
وأكدت وزارة الدفاع السورية عبر صفحتها على فيسبوك وقوع القصف.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".
وأشار المصدر العسكري إلى أن الهجوم أدى "إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، بحسب الوكالة.
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