محمد بن سلمان: ولي العهد السعودي يطلق أربع مناطق اقتصادية بمميزات خاصة للأجانب

ولي العهد السعودي محد بن سلمان

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ولي العهد السعودي قال إن المبادرة توفر "فرصا تاريخية" وستخلق عشرات الآلاف من فرص العمل

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس، أربع مناطق اقتصادية خاصة جديدة في إطار برنامج رئيسي لتشجيع الاستثمار الدولي في المملكة.

وبموجب البرنامج الجديد ستسمح السعودية للأجانب بملكية كاملة، بنسبة مائة في المائة، للشركات في المناطق الاقتصادية الواقعة في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وقال ولي العهد السعودي في بيان إن المبادرة توفر "فرصا تاريخية" وستخلق عشرات الآلاف من فرص العمل.

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يذكر أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية.

وتحاول المملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في المملكة.

وأكد بن سلمان أن المناطق الاقتصادية الجديدة ستتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية، مؤكدا أن المناطق الاقتصادية الأربع ستكون وارداتها وآلاتها معفاة من الرسوم الجمركية، بحسب بيان رسمي.

وأكد على أن تلك المناطق الاقتصادية ستدعم القطاعات اللوجيستية والصناعية والتقنية، وتمثل مرحلة أولى من برنامج يستهدف جذب الشركات الدولية.

وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح للأنشطة الاقتصادية، وستعتمد على المزايا التنافسية لكل منطقة.

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