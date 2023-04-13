قوات الدعم السريع تحشد قواتها في الخرطوم والجيش السوداني يصف تحركاتها بغير القانونية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الفريق حميدتي (يمين) إلى جانب الفريق عبدالفتاح البرهان

حذر الجيش السوداني مما وصفه "بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن"، من جانب قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

وقال الجيش في بيان له، فجر اليوم، إن تحركات قوات الدعم السريع تشكل "انتهاكا واضحا للقانون".

ويُمثّل البيان خلافا علنيا نادرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي هي مجموعة شبه عسكرية تعمل في السودان بموجب قانون خاص تحت تسلسل قيادي خاص بها.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان لها، إنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية.

وذكرت أنها "تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت".

وقوات الدعم السريع هي ميليشيا سابقة قوية تضم عشرات الآلاف من المقاتلين، اتُهمت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، لا سيما أثناء الصراع في منطقة دارفور في السودان.

وصعد حميدتي السلم السياسي في السودان من خلال الخدمة في عهد الرئيس السابق عمر حسن البشير، الذي أطيح به في عام 2019.

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ويتولى حميدتي الآن منصب نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، الذي تولى السلطة إثر انقلاب آخر أواخر عام 2021. ومع ذلك، يقول مراقبون إنه ابتعد مؤخرا عن زملائه العسكريين ووجد أرضية مشتركة مع تحالف سياسي مدني.

وساءت العلاقات بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية، من أجل فترة انتقالية لعامين يقودها مدنيون إلى الانتخابات.

وفشل قادة المجلس العسكري الحاكم هذا الأسبوع في الوفاء بالموعد النهائي لتشكيل حكومة بقيادة مدنية. وألقي اللوم في انهيار المحادثات على الخلافات بين الفصائل العسكرية المتناحرة.

وجاء في تقارير إعلامية أن قائد المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد طرد ممثلي قوات الدعم السريع من اجتماعٍ يومَ أمس الأربعاء، واتهمهم بالسعي لمحاربة الجيش.

وقال مصدران عسكريان إن أحد أسباب الخلاف بين حميدتي والجيش هو إحجام الأخير عن تحديد موعد نهائي واضح، لدمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وقالت المصادر العسكرية إن الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد نشر مزيدا من الجنود في الخرطوم في حالة تأهب، تحسبا لنوايا حميدتي.