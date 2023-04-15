اشتباكات السودان.. تعرف على أبرز ردود الفعل العربية والدولية

قبل 30 دقيقة

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أثارت الاشتباكات التي اندلعت في السودان حالة من القلق العربي والدولي خشية تدهور الأوضاع في البلاد.

فقد شهدت العاصمة الخرطوم، صباح السبت، انفجارات وانتشار واسع للقوات وسط تبادل اتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتفيد التقارير بسقوط عدد من القتلى من جراء المواجهات.

وفي ما يلي نتعرف على أبرز ردود الفعل العربية والدولية:

قلق من تبعات التصعيد

أدانت جامعة الدول العربية الاشتباكات العنيفة في السودان.

وفي بيان صدر السبت، أعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط عن صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والقتال بين "الأخوة" بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان.

وأكد أبو الغيط ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري، مشيرًا إلى استعداد الأمانة العامة للجامعة، للتدخل مع الأطراف المتصارعة لتحقيق ذلك.

كما أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تطورات الوضع في السودان، وحثت على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ودعا بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية الأطراف السودانية كافة بـ"حماية الأرواح ومقدرات الشعب السوداني وإعلاء المصالح العليا للوطن".

وأوقفت شركة مصر للطيران رحلاتها من وإلي مطار الخرطوم مؤقتا في ظل التطورات المتسارعة في السودان، وذلك حسب بيان بثه التلفزيون المصري الرسمي.

وقالت الشركة إنها أوقفت الرحلات لمدة 72 ساعة اعتبارًا من اليوم.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق بالغ جراء حالة التصعيد في السودان.

ودعت الرياض المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري.

مطالبة بوقف فوري للقتال

كما أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتس، بشدة اندلاع القتال.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اشتباكات ضارية بين قوات الدعم السريع والجيش بعد أن كانا في السابق يحاربان معا

وقد تواصل الممثل الخاص بيرتس مع كلا الطرفين، داعيا إلى وقف فوري للقتال من أجل ضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد مزيدا من العنف.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن الوضع في السودان "هش".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يقوم حاليًا بأول رحلة رسمية له إلى فيتنام، إنه قد تكون هناك جهات فاعلة أخرى تضغط ضد التقدم الذي تم إحرازه في السودان نحو تشكيل حكومة مدنية.

ودعت روسيا إلى "إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار" في السودان اثر اندلاع الاشتباكات.