حريق في دبي: وفاة 16 شخصا بعد اندلاع حريق في مبنى بمنطقة الراس

قبل 37 دقيقة

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لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب تسعة آخرون إثر اندلاع حريق في مبنى سكني في دبي، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووقع الحريق في منطقة الراس، وهي من أقدم مناطق دبي. كما أنها موطن لكثير من العمال والتجار المهاجرين.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحريق اندلع يوم السبت فى الطابق الرابع من المبنى المكون من خمسة طوابق.

وقال الدفاع المدني في دبي إن السبب في الحريق هو عدم الامتثال لمتطلبات أمن وسلامة المبنى.

ووصلت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث في الساعة 12:41 بالتوقيت المحلي (09:41 بتوقيت غرينتش) يوم السبت.

وتقع منطقة الراس بالقرب من أسواق الذهب والتوابل في المدينة والتي تعتبر مناطق جذب سياحي شهيرة.

وقال الدفاع المدني في دبي لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية إن التحقيق جار في الحريق.

وقالت إنه من المهم أن "يلتزم أصحاب المباني السكنية والتجارية والمقيمون بشكل كامل" بمتطلبات وإرشادات الأمن والسلامة لتجنب الحوادث وحماية أرواح الناس ".

وقالت وسائل إعلام محلية إن من بين القتلى أربعة هنود وثلاثة باكستانيين.

وقال سالينغا غودو لصحيفة ذا ناشيونال إن شقيقه غودو سالياكوندو، وهو حارس من ولاية تاميل نادو الهندية، توفي أثناء محاولته إنقاذ السكان داخل المبنى.

وقال: "كنت خائفا جدا لأن هذا هو المبنى الذي يعمل فيه أخي. صعد للمساعدة ولم يعد".